¿Qué pasaría si pudieras experimentar la delicia de una botella de Coca-Cola sin los 65 gramos de azúcar que la acompañan?

Esa es la premisa detrás de la “Coca-Cola saludable”, una bebida que está dando vueltas en las redes sociales después de que un usuario de TikTok publicara al respecto, atribuyendo la receta a su profesor de Pilates. Todo lo que haces, dice Amanda Jones es combinar “un chorrito de vinagre balsámico” con agua con gas de cualquier sabor. “No estoy bromeando: sabe como una Coca-Cola”, dice ella.

Otros en TikTok y Twitter han seguido el ejemplo de Jones, y aunque ha habido muchas reacciones negativas, incluso de HodaKotb en NBC, que casi vomitó de disgusto, otros han superado su escepticismo.

Entonces, ¿es bueno? ¿Podrían las críticas mixtas estar relacionadas con la receta bastante vaga? ¿Y es realmente saludable? Un usuario de las realizó una investigación para averiguarlo.

Jones dijo que podía usar “cualquier bebida con gas”, así que probé el agua con gas en las variedades simple, lima, cereza y sandía. También probé dos cantidades de vinagre balsámico: una parte de vinagre por cuatro partes de agua con gas y una parte de vinagre por ocho partes de agua con gas. Finalmente, probé cada versión con y sin hielo. Aquí están los resultados:

Agua con gas natural

Esto fue repugnante. Aunque se parecía a Coca-Cola, y como todos sabemos, la presentación es una parte importante de la experiencia gastronómica, básicamente era una soda de vinagre.

El hielo lo hizo menos malo, pero nada bueno. A pesar de la dilución, tenía un regusto desagradable sin ningún sabor previo real no lo recomiendo

Agua con gas con sabor a lima

De las cuatro variedades, esta fue la que más sabía a Coca-Cola, especialmente con hielo. También olía a Coca-Cola, lo que tal vez sugiere que uno de los "sabores naturales" secretos en la receta altamente protegida de Coca-Cola podría ser la lima.

Pero esto no significa que lo volvería a beber voluntariamente. Ciertamente era tolerable para los propósitos de un experimento, pero la versión más fuerte (helada o no) sabía como si un hermoso vaso de Coca-Cola se hubiera dejado al sol durante semanas y comenzara a fermentar. Con hielo o sin él, la versión más débil no era exactamente insípida, sino que estaba llena de sabores que competían entre sí y se anulaban entre sí, sumando un gran sorbo de nada.

Agua con gas con sabor a sandía

La versión más fuerte de esto fue sorprendentemente buena. Sabía como un refresco ácido de sandía. Pero le resté algunos puntos porque tenía un regusto como si acabara de beber una ensalada. (Ice solucionó ese problema).

La versión más débil era menos avinagrada, lo que aprecié, pero también era un poco sosa. Tal vez una parte de vinagre por seis partes de agua con gas de sandía sea la respuesta.

Agua con gas con sabor a cereza

Para mí, este fue el ganador. No sabía a Coca-Cola, pero estaba bueno. Nunca he entendido del todo el entusiasmo por La Croix y sus primos, que me saben como si alguien estuviera tratando de fabricar un refresco pero se olvidó de agregarle el sabor. De alguna manera, en la versión más débil, el vinagre realzaba el sabor a cereza lo suficiente como para darle un sabor dulce y fuerte que no era demasiado avinagrado. La versión más fuerte era un poco demasiado ácida para mi gusto, pero con hielo, era bastante sabrosa.

Las secuelas

Solo tomé unos sorbos de cada variedad, quizás el equivalente a un vaso y medio, pero no me sentí muy bien después y supongo que tuvo algo que ver con una tarde que pasé bebiendo vinagre diluido. Eso no puede ser bueno para ti, ¿verdad?

Le planteé la pregunta a Erin Morse, jefa de nutrición clínica del centro médico Ronald Reagan UCLA.

Dijo que beber vinagre solo era una mala idea. “Lo mejor es diluir 1 o 2 cucharadas en 6 u 8 onzas de líquido”, escribió en un correo electrónico , y agregó que era importante limpiarse los dientes después de consumir el producto, que “puede contribuir a la erosión dental”. .

Sin embargo, en cuanto a la bebida de bricolaje en sí, "vale la pena intentarlo", escribió, y señaló que beber refrescos se asociaba con problemas de salud. Incluso beber refrescos de dieta todos los días, dijo, se ha relacionado con un mayor riesgo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2.

El vinagre, por su parte, “tiene numerosos beneficios para la salud”. Los elementos del proceso de fermentación pueden ayudar a reducir los niveles de glucosa y triglicéridos en la sangre, escribió.

"Pero recuerda", señaló, "esta 'coca cola saludable' no será una panacea".

Todo esto plantea otra pregunta, una con la que he lidiado desde la infancia. Sprite y 7up saben a limón; el refresco de crema tiene un sabor cremoso; Fanta sabe a naranjas. Pero, ¿cómo se supone que sabe exactamente la Coca-Cola?

Tal vez finalmente tengamos la respuesta: cuando John Pemberton sirvió la primera Coca-Cola en 1886, perseguía una visión de dulzura infundida con balsámico y lima.