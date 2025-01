Una mujer argentina fue detenida en Paraguay tras hacerse pasar por una enfermera para robar un bebé en un hospital de Asunción. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad y fue capturada antes de cruzar la frontera.

La acusada, Natalia Edith González, de 39 años y residente en Formosa, entró al Hospital de Barrio Obrero y se hizo pasar por enfermera.

La abuela de la bebé comentó que momentos antes había compartido tereré con ella y le había mencionado que acompañaba a un tío. “Le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que se la había llevado una enfermera para pediatría, no sé qué. Yo le dije que ella no era enfermera. Corrimos detrás de la señora porque la vimos con la bebé en brazos”, afirmó.

Según las autoridades, González huyó del hospital y abordó un colectivo de la Línea 38 hasta el Mercado 4, compró ropa para ella y la bebé, y tomó un taxi hasta Loma Pytá. Luego, preguntó al taxista por un bus que la llevara a Nanawa, cerca de la frontera con Clorinda.

Fue detenida a 50 metros de cruzar a Argentina. El bebé fue devuelto a su madre y, aunque González no tiene antecedentes penales, enfrenta una posible condena.