Medios de distintas partes del mundo informaron sobre el momento en que el agresor, identificado como André Sabag Montiel de 35 años, gatilla en la cara a la titular del senado. Esto ocurrió el día de ayer, cuando Fernández regresaba a su casa luego de presidir una sesión en el Congreso de la Nación y saludaba a la militancia.

El primero en publicar el hecho fue el diario español El País, con el titular "Detenido un hombre por intentar asesinar con una pistola a Cristina Fernández de Kirchner". Asimismo, la noticia ocupa el lugar central del portal web, y además fue catalogada como “uno de los episodios más funestos de su democracia reciente”.

Por otro lado, los principales medios brasileños hicieron foco en la nacionalidad brasileña del atacante. El diario O Globo aporta datos de André Sabag Montiel, detenido por dispararle a la vicepresidenta, y detalla que es "hijo de un chileno y una argentina, (...) trabaja como conductor de una aplicación y tiene antecedentes penales por portar un cuchillo. En Brasil, no tiene antecedentes penales".

Asimismo, en Estados Unidos, tanto The New York Times y The Washington Post, dos de los medios más importantes del país, destacaron la noticia en sus plataformas. Por su parte, The New York Times agregó que Cristina estaba “siendo juzgada por corrupción”, y que era “una figura profundamente polarizadora en el país”.

De igual manera, el portal web de Le Figaro, diario francés más longevo de tirada nacional, cubrió la noticia con el título: "Argentina: Detienen a un hombre que apuntó con un arma a Cristina Kirchner". En el interior de la nota, detallan que "el arma del sospechoso contenía cinco balas, pero por alguna razón que aún no se ha confirmado técnicamente, no disparó a pesar de haber sido disparada".