La congresista Alexandria Ocasio-Cortez se tomó un descanso entre visitar a los trabajadores sindicalizados de Amazon y respaldar a los candidatos progresistas para comprometerse con su pareja de toda la vida, Riley Roberts.

Ocasio-Cortez, de 32 años, confirmó a Insider el jueves que ella y Roberts, que se conocieron mientras ambos estaban en la Universidad de Boston, se comprometieron el mes pasado mientras visitaban la ciudad natal de sus padres en Puerto Rico.

Luego escribió en Twitter: “¡Es verdad! Gracias a todos por los buenos deseos.” Según Insider, la pareja no dijo nada sobre su relación incluso antes de que Ocasio-Cortez se convirtiera en una voz política popular, y sus amigos en la universidad no siempre sabían que estaban juntos.

Roberts también ha sido uno de sus mayores sistemas de apoyo a lo largo de su carrera, según una biografía publicada a principios de este año, informó la revista People .

“Lo que sabemos sobre Roberts no se ajusta al estereotipo del socio de un político”, escribe Josh Gondelman en un ensayo en Take Up Space: The Unprecedented AOC de los editores de la revista New York.

“Él no parece estar en un grupo de enfoque o entrenado en medios para cenas de estado y conferencias de prensa. Sabemos que es solidario y alentador en privado”, escribe Gondelman. “Y su experiencia, en lo que respecta a su imagen pública, es su elusividad y moderación”.

Las pocas veces que Roberts, un profesional del marketing, ha aparecido en los medios ha sido con el perro de la pareja, Deco, o en el documental de 2018 Knock Down the House.

Ocasio-Cortez dijo que ella y Roberts no comenzarían a planear una boda hasta dentro de al menos un mes.