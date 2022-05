El presidente Alberto Fernández confirmó hoy a un medio alemán que irá a la Cumbre de las Américas y pidió a los organizadores que inviten a todos los países de América Latina. El encuentro está próximo a realizarse en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

"Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores lo mismo que Andrés Manuel López Obrador: que se invite a todos los países de América Latina" afirmó el mandatario.

Fernández respaldó a su par en la postura de incluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela en el evento. Sin embargo confirmó su presencia, a diferencia del mexicano quien no participará.

En su momento, López Obrador criticó a Estados Unidos por excluir a esos tres países: “No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? ¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?” afirmó.

Desde el gobierno de Joe Biden descartaron cambiar de postura: “Cuba, Nicaragua y el régimen de Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no se espera su presencia”, anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en una entrevista con la cadena NTN24.