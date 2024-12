Un hombre de 70 años atropelló a una multitud en Seúl, Corea del Sur, dejando al menos 13 heridos, 4 de ellos en estado crítico. El incidente ocurrió el 31 de diciembre en el barrio de Mok-dong. Aunque no hubo muertes reportadas, el conductor recorrió 100 metros desde la entrada del mercado hasta donde chocó con personas y negocios. Se descartó que estuviera bajo los efectos del alcohol.

Las causas del accidente aún no son claras y no se han hecho públicas las hipótesis sobre lo ocurrido. El conductor viajaba solo y no resultó gravemente herido.

Este atropello ocurrió dos días después de un accidente aéreo de Jeju Air en el Aeropuerto Internacional de Muan, que dejó 179 muertos. El incidente en Seúl evocó otro suceso similar el 1 de julio de 2024, cuando 9 personas murieron y 4 resultaron heridas tras ser atropelladas en la ciudad; seis murieron en el acto y las otras tres poco después por un paro cardíaco.