Shireen Abu Akleh, de 51 años, palestina estadounidense y una de las periodistas más conocidas del mundo árabe, que había cubierto el conflicto durante décadas, recibió un disparo en la cabeza el miércoles por la mañana y fue llevada al hospital en estado crítico. Ella había estado cubriendo una redada militar en una ciudad del norte y un campo de refugiados cercano, un bastión del movimiento palestino Fatah y un punto crítico histórico en el conflicto israelí-palestino.

Abu Akleh llevaba un casco y un chaleco antibalas claramente marcados como "prensa". La cadena de televisión con sede en Qatar dijo que sus colegas en el lugar dijeron que las fuerzas israelíes dispararon contra el veterano reportero.

Al Jazeera instó a la comunidad internacional a responsabilizar a las fuerzas israelíes por "atacar y matar intencionalmente" a Abu Akleh. “En un flagrante asesinato, violando las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a sangre fría al corresponsal de Al Jazeera en Palestina”, dijo.

Shatha Hanaysha, periodista de Quds News Network que presenció el incidente, dijo: “También me podrían haber disparado directamente. Incluso después de que ella cayera al suelo, el fuego no se detuvo y ninguno de nosotros pudo alcanzarla. Un tipo finalmente pudo comunicarse con nosotros; él me ayudó y empezó a tirar de ella.

“Éramos un grupo que vestía equipo de prensa, y Shireen incluso usaba el casco. Entonces, es obvio que quien le disparó pretendía golpear una parte expuesta de su cuerpo. Esto es un asesinato”.

Una declaración militar israelí dijo que sus tropas habían respondido después de ser objeto de un “fuego masivo” en Yenín y que “existe la posibilidad, que ahora se está investigando, de que los reporteros hayan sido alcanzados, posiblemente por disparos de palestinos armados”.

Las personas en el campamento de Jenin “también arrojaron artefactos explosivos hacia los soldados, poniendo en peligro sus vidas. Los soldados respondieron con fuego”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, afirmó que había “una posibilidad considerable de que los palestinos armados, que dispararon salvajemente, fueran los que provocaron la desafortunada muerte del periodista”.

Tom Nides, el embajador de Estados Unidos en Israel, pidió una investigación exhaustiva.

El Ministerio de Salud palestino confirmó la muerte de Abu Akleh y dijo que un segundo reportero, el productor de Al Jazeera Ali Samodi, resultó herido.

“Estuvimos allí para cubrir los eventos en el campamento de Jenin. De repente [los israelíes] abrieron fuego contra nosotros, no nos pidieron que nos fuéramos o que nos detuviéramos. La primera bala me alcanzó a mí, la segunda a Shireen... No había combatientes de la resistencia a nuestro alrededor. Si lo hubiera, no habríamos estado en esa área”, dijo Samodi a New Palestino desde el hospital.

En comentarios a la Agence France-Presse, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) negaron rotundamente haber atacado deliberadamente a periodistas. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid, dijo en Twitter que Israel “ofreció a los palestinos una investigación patológica conjunta sobre la triste muerte de la periodista Shireen Abu Akleh. Los periodistas deben estar protegidos en zonas de conflicto y todos tenemos la responsabilidad de llegar a la verdad”.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que responsabilizaba plenamente al ejército israelí por su muerte.

La violencia ha aumentado en Jenin en las últimas semanas: las fuerzas de seguridad israelíes han intensificado las operaciones en el área después de una serie de ataques terroristas mortales contra israelíes que han dejado 19 muertos, lanzando redadas casi diarias en busca de sospechosos de terrorismo. Varios de los atacantes provenían del área de Jenin.

Han muerto tres árabe-israelíes y 28 palestinos, entre ellos Abu Akleh, una mujer desarmada y dos transeúntes aparentes, así como los autores de los ataques y los pistoleros palestinos que luchan con las fuerzas israelíes durante las redadas.

Los enfrentamientos que lo acompañaron en el complejo de la mezquita al-Aqsa de Jerusalén, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes en el corazón del conflicto, también han generado temores de una escalada entre Israel y Hamas, el grupo militante palestino que controla la Franja de Gaza.

Hamas se ha abstenido de reclamar la responsabilidad de la mayoría de los ataques terroristas contra israelíes, pero en discursos los líderes han elogiado la violencia y han pedido a los palestinos que lleven a cabo más, lo que llevó a Israel a advertir sobre medidas de represalia.

Israel y Hamas libraron una guerra de 11 días en mayo pasado, en parte provocada por los disturbios en al-Aqsa, en la que murieron 256 habitantes de Gaza y 14 personas en Israel. Los combates del año pasado fueron la tercera ronda de un conflicto a gran escala entre el Estado israelí y el grupo militante palestino desde que Hamas tomó el control de Gaza en 2007 e Israel y Egipto impusieron un bloqueo punitivo.

En abril, los abogados de la Federación Internacional de Periodistas con sede en el Reino Unido presentaron presentaciones ante la corte penal internacional alegando un “ataque sistemático a los periodistas” por parte de las fuerzas israelíes.

Al menos 144 periodistas palestinos han sido heridos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este desde 2018, heridos con fuego real y balas de goma, así como con granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y golpes con porras, según Reporteros sin Fronteras.

El cineasta palestino YaserMurtaja fue el último periodista asesinado que cubría el conflicto, disparado por francotiradores israelíes durante las sangrientas protestas en la frontera de la Franja de Gaza en 2018.

Abu Akleh fue bien conocida en todo el mundo árabe desde la década de 1980 en adelante por sus reportajes durante la primera y segunda intifadas, o levantamientos, contra la ocupación israelí y los asuntos israelo-palestinos desde entonces. Había trabajado para Al Jazeera desde 1997.

“Shireen era una periodista valiente, amable y de gran integridad que yo y millones de palestinos crecimos viendo”, dijo en un tuit el destacado activista FadiQuran, con sede en Ramallah, y calificó su muerte como “una tragedia devastadora”.

Durante la guerra del año pasado en Gaza, un ataque aéreo israelí destruyó un edificio que albergaba las oficinas locales de Associate dPress y Al Jazeera. Se advirtió a los residentes que evacuaran y nadie resultó herido en el ataque. Israel dijo que Hamas estaba usando el edificio como centro de comando, pero no proporcionó evidencia.