África debe adoptar la energía renovable y renunciar a la exploración de sus depósitos de gas potencialmente lucrativos para evitar un desastre climático y brindar acceso a energía limpia a los cientos de millones que carecen de ella, han dicho los principales expertos del continente.

Su llamado se produjo cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que explorar en busca de gas y petróleo en cualquier parte del mundo sería “delirante”.

Varios líderes africanos están considerando impulsar nuevas inversiones en exploración a medida que se disparan los precios del gas en todo el mundo. Algunos países europeos también están ansiosos por proporcionar dicha inversión para reemplazar los suministros de Rusia.

La semana pasada, Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, comisionada de la ONU para los derechos humanos y enviada climática de la ONU, avivó la controversia cuando respaldó una expansión y dijo que los países africanos deberían explotar sus reservas de gas.

Dijo que el gas debería usarse dentro del continente para cocinar de manera limpia y generar energía para los 600 millones de personas que no tenían acceso a la energía y los 900 millones que cocinaban con biomasa o aceite sucio, en lugar de exportarlo con fines de lucro.

Mohamed Adow, director del grupo de expertos Power Shift Africa y ganador del premio Climate Breakthrough en 2020, dijo que Robinson estaba equivocado.

“Para que los africanos logren la vida digna que debe brindar el acceso a la energía, no podemos confiar en el sistema fallido de los últimos 200 años. Debemos dar un salto en nuestro pensamiento e invertir en sistemas de energía renovable distribuidos que no envenenarán nuestros ríos, contaminarán nuestro aire, ahogarán nuestros pulmones y beneficiarán solo a unos pocos”, dijo a The Guardian.

Haciendo una distinción entre las voces de Occidente y las de África, dijo: “Los campeones de la justicia climática que realmente viven en África tienen muy claro que queremos acceso a la energía para todos, pero igualmente no queremos encerrar una catástrofe climática para todos. .”

A él se unió Nnimmo Bassey, director de la Fundación Salud de la Madre Tierra en Nigeria. “Décadas de extracción de petróleo y gas en el continente alimentaron los mercados extranjeros y solo enturbiaron el agua, crearon violencia y dejaron a la gente en el frío y en la oscuridad”, dijo, destacando la experiencia de Nigeria, el delta del Níger y Mozambique. , caracterizado por la contaminación y la especulación de unos pocos mientras la población local seguía empobrecida.

Acusó a los líderes políticos de ignorar estas preocupaciones: “Lamentablemente, los políticos africanos que actúan como intermediarios de las corporaciones transnacionales están felices de repetir esta canción a pesar de la resistencia local y las realidades del ecocidio en los campos de combustibles fósiles”.

Anuncio publicitario

Omar Elmawi, coordinador de la campaña StopEACOP en el este de África, dijo: “Décadas después de explotar los combustibles fósiles en África, todavía tenemos que mejorar la pobreza energética y los países continúan ahogándose en préstamos insostenibles tomados debido a la promesa de los ingresos de los combustibles fósiles. .

“Las corporaciones registradas en el norte global han seguido beneficiándose de estos combustibles fósiles sucios en África y todo lo que nos queda son los impactos en nuestra gente, la naturaleza y el clima”.

Es probable que el tema del gas en África sea un punto álgido en la cumbre climática de la ONU Cop27 este noviembre en Egipto. Las opiniones de Robinson, expresadas por primera vez en los medios provocaron una disputa en las conversaciones climáticas de la ONU en Bonn, donde los países se reunieron durante la última quincena en las negociaciones preparatorias para Cop27.

Se cree que varios países africanos quieren usar Cop27 para abogar por que se permita al continente explotar su gas, aprovechando la bonanza de combustibles fósiles que ha seguido a la invasión rusa de Ucrania. Egipto se muestra comprensivo, con el ministro de Finanzas, Mohamed Maait, diciendo recientemente a una audiencia en la City de Londres que los países pobres no deben ser “castigados”.

Sin embargo, Guterres dejó claro en un discurso el martes por la mañana en la Cumbre Mundial de Austria en Viena que no se debe invertir en nuevos combustibles fósiles.

Él dijo: “La nueva financiación para la infraestructura de producción y exploración de combustibles fósiles es una ilusión. Solo alimentará aún más el flagelo de la guerra, la contaminación y la catástrofe climática. El único camino verdadero hacia la seguridad energética, los precios estables de la energía, la prosperidad y un planeta habitable radica en abandonar los combustibles fósiles contaminantes, especialmente el carbón, y acelerar la transición energética basada en las energías renovables”.

No se refirió a África específicamente, pero indicó que el continente estaba incluido, y agregó: “Las energías renovables son el plan de paz del siglo XXI. Ya están disponibles opciones de energía más baratas, más confiables y más justas en forma de energía eólica y solar. Esto es cierto para todas las regiones”.

Pidió triplicar la inversión en energías renovables, eliminar los trámites burocráticos que bloqueaban los proyectos eólicos y solares y que una mayor parte de la tecnología subyacente esté disponible para su uso en los países pobres mediante el intercambio de propiedad intelectual conocida como transferencia de tecnología.