Robert De Niro vuelve a ser padre. El actor, que tiene 79 años, reveló en una entrevista que recientemente nació su séptimo hijo. Mientras hablaba sobre su nueva película “About My Father”, la reportera de ET Canadá, Brittnee Blair, le dijo a De Niro: "Sé que tienes seis hijos". De Niro la corrigió rápidamente, diciendo: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé". El actor no reveló la edad, el sexo o el nombre de su hijo menor, ni confirmó quién es la madre.

El representante de De Niro confirmó que el actor dio la bienvenida a su séptimo hijo. Según los medios, Tiffany Chen, la novia con muy pocas apariciones públicas, parecía estar embarazada en una cena donde se la pudo fotografiar el mes pasado.

De Niro y su primera esposa, Diahnne Abbott, comparten una hija de 51 años, Drena, y un hijo de 46 años, Raphael. El actor también tiene hijos gemelos de 27 años, Julian y Aaron, con su ex novia, Toukie Smith. Y De Niro y su segunda ex esposa, Grace Hightower, tienen un hijo de 24 años, Elliot, y una hija de 11 años, Helen Grace.

A pesar de la edad, uno de las grandes leyendas de Hollywood sigue bien vigente. En la actuación y a la hora de agrandar la familia.