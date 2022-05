Durante una sesión informativa de 90 minutos en Washington, lo más destacado fue la publicación de dos nuevos videos que mostraban fenómenos aéreos no identificados, aunque uno de ellos fue inmediatamente desacreditado por Scott Bray, subdirector de inteligencia naval.

La audiencia, la primera de su naturaleza desde 1966, se produjo después de un año excelente para los entusiastas de los ovnis. En 2021, la inteligencia de EE. UU. publicó un informe histórico que encontró 144 informes de fenómenos aéreos no identificados, de los cuales solo uno podía explicarse.

“Una de las preocupaciones del Congreso es que el poder ejecutivo, la administración, ambos partidos, han estado ocultando las preocupaciones sobre las UAP (fenómenos aéreos no identificados, por sus siglas en inglés) bajo la alfombra al enfocarse en eventos que pueden explicarse y evitar los que no pueden explicarse” señaló Carson, congresista demócrata de Indiana, al expresar que desde el gobierno no le están dando la importancia necesaria al tema.

Bray reconoció que la comunidad de inteligencia "a veces tuvo que ser menos comunicativa con la información", y agregó que "no queremos que los adversarios potenciales sepan exactamente lo que podemos ver o entender o cómo llegamos a la conclusión".

Sin embargo, estos comentarios del subdirector de inteligencia de la Marina han decepcionado a las organizaciones aficionadas de UAP dado que esperaban que el Pentágono fuera más abierto al compartir sus propios datos y más dispuesto a examinar videos e imágenes grabadas por investigadores aficionados.