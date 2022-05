Los destinos turísticos europeos claves están preparados para una temporada de verano en gran parte sin visitantes rusos en medio de las sanciones por la guerra contra Ucrania y las medidas adoptadas por Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha buscado castigar a los países que han impuesto sanciones contra su país. El 4 de abril, suspendió aspectos de un acuerdo de facilitación de visas de 2006 entre Rusia y miembros "antipáticos" de la Unión Europea que impusieron sanciones contra Rusia después de su invasión de Ucrania.

Al día siguiente, Putin emitió un aviso de viaje instando a los rusos a no viajar a países europeos "peligrosos". Sugirió que, en cambio, vayan a India, Turquía, Sri Lanka y otros países que se han negado a criticar la invasión rusa de Ucrania oa imponer sanciones.

Sin embargo, en Grecia, muchos hoteleros y el gobierno se mantienen optimistas sobre las perspectivas del turismo.

“En nuestro hotel, los rusos han sido reemplazados por clientes principalmente del mercado del Reino Unido”, dice Manolis Elpidis, gerente general del Atlantica Caldera Palace en Creta. “La temporada ha comenzado muy bien. Si continúa al mismo ritmo y no surgen otros obstáculos, el negocio alcanzará fácilmente el 80 por ciento de los niveles de 2019”, dice.

Ese es el objetivo fijado por el gobierno griego, basado en el hecho de que el año pasado el turismo se recuperó al 60 por ciento de los niveles previos a la pandemia.

En Grecia, los rusos representaron solo el 0,8 por ciento de las llegadas y el 1,1 por ciento de los ingresos el año pasado, según muestran los datos del Banco de Grecia .

“Grecia es un destino que tiene una gran demanda. En muchos países es el destino preferido”, dijo a los medios Sofia Zaharaki, viceministra de Turismo. “Estamos viendo que hay una diversificación de nacionalidades, lo que significa que tenemos más turismo entrante de otros países”.

Grecia no solo está viendo llegadas que se acercan a las de los niveles previos a la pandemia; está viendo un aumento en los ingresos.

“Hay un aumento del 27 por ciento en el gasto promedio por viaje en 2021 en comparación con 2019. Es posible que algunas personas no hayan viajado [en 2020] debido a la pandemia y que hayan ahorrado más dinero, por lo que tendremos que ver si eso es una tendencia continua”, dice Zaharaki.

Grecia gastará este año 71 millones de euros (76,2 millones de dólares) en subvenciones al turismo interno para los hogares de bajos ingresos, 31 millones más que el año pasado. Zaharaki cree que esto ayudará a compensar la pérdida de 115 millones de euros (123,4 millones de dólares) que los rusos gastaron allí en 2021.

Mientras tanto, Turquía se verá muy afectada, a pesar de sus intentos de mantenerse neutral en la guerra y su oposición a las sanciones contra Rusia.

Turquía, el principal destino del mundo para los turistas rusos, recibió cuatro millones de visitantes rusos el año pasado y esperaba recibir seis millones este año, pero ahora pronostica dos millones y una pérdida de 3 a 4 mil millones de dólares en ingresos por turismo. La razón es que las sanciones han debilitado el poder adquisitivo de los rusos.

El gobierno turco ha alineado $ 300 millones en préstamos para empresas de hostelería que atienden a los rusos. Su aerolínea estatal aumentó los vuelos a Moscú.

“Por un lado, Turquía actúa como mediador y apoya a Ucrania con pasos importantes y, por otro lado, vemos, por ejemplo, preparar varias rutas turísticas al mismo tiempo, especialmente para el turismo ruso”, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. La emisora ​​estatal de Grecia, ERT. “No puedes lidiar con eso de esa manera, es un doble rasero”.

Chipre, donde el turismo ruso ha estado creciendo en los últimos años, también se verá afectado. Los rusos constituyeron una cuarta parte de los dos millones de visitantes de Chipre el año pasado y aportaron aproximadamente 290 millones de euros (311,2 millones de dólares), una quinta parte de los ingresos por turismo del país.

Fiona Mullen, que dirige la consultora Sapienta Economics, ha estimado que el efecto de la ausencia de turistas rusos y los altos precios de la energía provocarán una pérdida neta del 0,9 por ciento en el mercado turístico este año.

Eso podría ser relativamente insignificante si no fuera por el hecho de que muchos rusos combinan las vacaciones en Chipre con actividades comerciales como la inversión y la banca.

“Rusia y Chipre tienen vínculos de larga data debido a la Iglesia Ortodoxa y al hecho de que Chipre fue parte del movimiento de países no alineados en la Guerra Fría”, dice Mullen. “Tenía un buen tratado de no doble tributación con la Unión Soviética, que continuó después de 1990, por lo que generó muchos negocios después de la desintegración de la URSS. Y [los chipriotas] no tienen la desconfianza en Rusia que tienen los países de la OTAN”.

La huella de Rusia en la economía de Chipre alguna vez fue grande. Antes de 2013, los rusos representaban 21.500 millones de euros (23.100 millones de dólares) de los depósitos bancarios de Chipre. En febrero, había caído a 6.400 millones de euros (6.900 millones de dólares).

Pero la desrusificación, dice Mullen, comenzó con la crisis bancaria de Chipre en 2013, cuando la UE intervino para rescatar al sector financiero.

“Ya desde 2013, los rusos se habían alejado de los bancos, gradualmente se mudaron del sector de servicios profesionales, luego se mudaron del sector inmobiliario, ahora está en todos los ámbitos”, dice.

Chipre también tomó medidas para poner fin a las prácticas corruptas en la concesión de visas y pasaportes dorados, incluso a ciudadanos rusos y chinos.

Sin embargo, Mullen estima que las empresas rusas valen hasta el 4,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Chipre.

"Hay empresas específicas que han dependido en gran medida de los negocios rusos [que sufrirán]: algunos de los hoteles que solo tienen paquetes turísticos y algunas firmas legales y de cumplimiento que dependen en gran medida de los clientes rusos".

Pero las tornas pueden estar cambiando. Chipre está cortejando a los nómadas digitales y las empresas de Rusia y Ucrania dispuestas a establecer su sede en la isla con impuestos sobre la renta más bajos.