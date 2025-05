Hoy no hay fútbol, diarios ni shoppings por el 1º de mayo

Las cadenas de supermercados y los centros de compras dieron asueto a sus empleados por el Día del Trabajador. Tampoco habrá partidos del Clausura y los servicios públicos tendrán un cronograma especial.

1 de Mayo de 2011 14:33hs

a mayoría de los supermercados están cerrados hoy por el Día del Trabajador. Algo similar sucederá con las grandes salas de cine, que estarán cerradas.



Como excepción, se prevé que algunos pequeños comercios barriales abran sus puertas para aprovechar a los consumidores ávidos de abastecer sus alacenas, dependiendo del humor de sus propietarios.



Tampoco habrá fútbol en ninguna categoría de la AFA. De hecho, el máximo organismo del fútbol argentino organizó un cronograma especial de partidos que se inició en la tarde del viernes, continuó ayer sábado y se completará el lunes.



Entre los duelos sobresalientes de la jornada se destaca el clásico entre Boca e Independiente, que a raíz del 1º de mayo se dará en un horario atípico: lunes, a las 20:20.



Un dato de color: los jugadores xeneizes no podrán hoy disfrutar de un domingo libre, ya que su director técnico, Julio César Falcioni, dispuso un entrenamiento especial.



Al igual a lo que ocurre el 25 de diciembre, en Navidad, y el 1º de enero, en Año Nuevo, los diarios de circulación nacional e incluso las ediciones locales no estarán en la calle. Sí, en cambio, estará online La Mañana, como todos los días del año y con todas las noticias de último momento.



Como suele suceder en días no laborables, los colectivos, tendrán un esquema especial con frecuencias similares a las de un día feriado.



Los hospitales tendrán sus guardias abiertas para atender emergencias, como sucede los 365 días del año, y la recolección de residuos será normal.