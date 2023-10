ARIES

AMOR: El amor estará caracterizado por las acciones imprudentes de Aries. Las personas de este signo que estén solas se enamorarán perdidamente durante los próximos días. Sin embargo, las cosas no serán fáciles. La persona de la que se enamorarán está viviendo una etapa de duelo y no se interesará en sus proposiciones. Si eres paciente y esperas el momento adecuado para intentar conquistarlo o conquistarla, tendrás éxito. No obstante, si te precipitas y quieres ganar su corazón rápidamente, perderás para siempre tu oportunidad de conquistarlo.

DINERO: En cuanto a sus finanzas, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán afrontar dolorosas verdades. Hay un negocio o actividad productiva en el que has puesto mucha ilusión y trabajo, sin embargo es una de aceptar que no funciona y que no funcionará. Por diversas razones que tú no puedes controlar, esa actividad no es rentable e insistir en ella no sólo será inútil sino hasta peligroso para tu estabilidad económica.

TRABAJO: En el terreno laboral los nativos de este signo vivirán una semana complicada. Tendrás una discusión con uno de tus jefes y tendrás muchos deseos de renunciar porque pensarás que la relación está arruinada para siempre. No seas tan drástico, el inconveniente con tu jefe será menos grave de lo que te imaginas. No es necesario que renuncies, surgirán importantes oportunidades en el lugar de trabajo en el que te encuentras.

BIENESTAR: Los nacidos bajo el signo de Aries vivirán una semana en la que decidirán hacer cambios en los lugares que habitan. Desde hace un tiempo que te sientes muy melancólico y decidirás comenzar a pelear contra esa melancolía haciendo más alegre y acogedor el lugar en donde vives.

NÚMERO AFORTUNADO: 13

TAURO

AMOR: El amor viene vestido de tensión en la vida de los Tauro. Tu relación sentimental se ha ido tornando cada vez más agresiva. La comunicación entre ustedes es casi nula y sólo se hablan para hacerse reclamos o recriminaciones. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que si la situación continúa de esta manera, la relación terminará en una ruptura. Si quieres mantener a la persona que amas a tu lado, aprende a expresarte más y mejor. Si algo de tu pareja te molesta, háblalo pero sin agredirla.

DINERO: En el tema económico, las personas de este signo vivirán una semana de muchas tentaciones. A partir del jueves de esta semana, te llegará una propuesta para un negocio muy innovador. La persona que te hará dicha propuesta intentará tentarte mediante ganancias muy abundantes. Sin embargo, tu instinto te dice que no debes invertir en ese negocio. El problema será que tu codicia sí querrá hacerlo. Los astros te aconsejan que sigas tu intuición y que actúes con prudencia.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán importantes advertencias. Estás realizando una tarea que no te agrada y eso se nota en tu forma de realizarla. Estás en ese trabajo únicamente por una cuestión económica y por eso actúas de forma negligente con respecto a tus responsabilidades. Los astros te aconsejan que te esmeres más, porque estarás en peligro de perder un empleo que necesitas.

BIENESTAR: En lo que respecta al estado anímico, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a recuperarse de una profunda depresión que padecieron durante los últimos meses. A través de actividades recreativas y sanadoras logran llenar ese enorme vacío espiritual que sentían.

NÚMERO AFORTUNADO: 82

GÉMINIS

AMOR: Aprender a modificar viejos hábitos en el amor será lo que te depare la próxima semana. Te disgustan las peleas y por eso las evitas a toda costa. Sin embargo, esa actitud te lleva a quedarte callado ante actitudes o comportamientos de tu pareja que te molestan mucho. Eso no es saludable ni para ti, ni para tu pareja, ni para el futuro de tu relación. La persona que amas no puede estar adivinando qué es lo que sientes o qué es lo que te irrita. Durante los próximos días finalmente entenderás tu error y comenzarás lentamente a cambiarlo.

DINERO: Excelente semana. Desde hace un tiempo que tienes una idea muy buena para un negocio o emprendimiento comercial, el problema era que no tenías los recursos. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a una persona que será fundamental para que finalmente logres plasmar en la realidad, ese proyecto que has ansiado durante tanto tiempo.

TRABAJO: Semana en la que surgirán excelentes oportunidades. Se abrirá ante ti el camino para alcanzar el éxito a nivel profesional aunque por supuesto, no será fácil. Durante los próximos días deberás demostrar que tienes todas las capacidades y los conocimientos que se necesitan para ocupar el cargo que tanto ansías. No ahorres esfuerzos porque lo lamentarás, ha llegado el momento de que entregues lo mejor de ti.

BIENESTAR: Semana en la que se sentirán muy estimulados a nivel intelectual. Los próximos siete días serán ideales para los estudios, estudiarás con mucha concentración y entusiasmo y sentirás muchísimos deseos de aprender cosas nuevas.

NÚMERO AFORTUNADO: 67

CÁNCER

AMOR: Cáncer podrá tener una muy positiva semana en el terreno del corazón. Estás desde hace un tiempo solo y esa soledad te pesaba. Sin embargo, durante los próximos días cambiarás de actitud hacia tu situación sentimental actual. Aprenderás a disfrutar de las cosas buenas que tiene el estar soltero y sin compromisos. Disfrutarás de encuentros íntimos muy placenteros con parejas que serán transitorias pero ya no sentirás culpa por ello. El amor llegará dentro de un tiempo a tu vida pero mientras tanto, aprende a disfrutar plenamente cada una de las etapas de la vida.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que aprenderán importantes lecciones. Estás cómodo en tu actividad productiva, tu negocio marcha bien y no tienes apuros económicos. No obstante, sabes que podrías ganar el doble e incluso el triple si intentas expandirte. El problema es que no quieres hacerlo por el miedo al fracaso, estás acostumbrado a triunfar en todo lo que haces y tu soberbia la que está trabando tus avances económicos.

TRABAJO: Se aproxima una semana de mucho estrés para la gente de Cáncer. Recientemente se han incorporado a tu lugar de trabajo, personas muy ambiciosas que desean ocupar tu lugar. Para lograrlo están intentando que tu trabajo se vea deslucido ante tus jefes. Esfuérzate más que nunca y desconfía de todos, de esta manera lograrás que todos los planes en tu contra no surtan efecto. Prudencia y trabajo, esas cualidades son la clave para tu triunfo.

BIENESTAR: En el ámbito del bienestar personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que gracias a un amigo, comenzarán un proceso de curación emocional. Durante mucho tiempo sufriste traumas por hechos ocurridos en el pasado pero a partir de esta semana comenzarán a luchar para liberarte de esos miedos.

NÚMERO AFORTUNADO: 84

LEO

AMOR: Leo dejará de esperar y exigirá definiciones a su pareja. No tienes idea de qué es lo que espera tu pareja con respecto a la relación. A veces, él o ella se muestra muy afectuoso contigo y te dice que está dispuesto a planear un futuro juntos. En cambio, en otras ocasiones desaparece, no contesta tus llamadas y evade el tema del futuro de la relación. La realidad es que tú no necesitas que tu pareja te diga nada, tú sabes qué es lo que está pasando sólo necesitas el valor para admitirlo.

DINERO: En el terreno financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán tomar decisiones importantes. Tu actividad productiva corre el riesgo de entrar en una grave crisis, para evitarlo deberás tomar determinaciones y ejecutarlas con seguridad y precisión. El secreto para que alcances el éxito consiste en no dudar, asesórate por especialistas y luego elige un camino para sacar tu negocio adelante. Los astros te piden calma porque todo saldrá bien.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas pruebas. Notarás que tus superiores se comportan de forma extraña contigo y no sabrás a qué atribuírselo. Te preocuparás porque pensarás que hiciste algo mal, no obstante lo que ocurrirá será todo lo contrario. Has logrado destacarte gracias a tu excelente desempeño y por eso tu nombre ha sido mencionado para ocupar un cargo importante pero para asegurarse de que eres capaz de hacerlo, te pondrán algunas pruebas.

BIENESTAR: En el ámbito de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán realizar cambios en sus vidas. Dejarás tus costumbres sedentarias y comenzarás a disfrutar del ejercicio, le darás más importancia a tu vida íntima y empezarás a realizar una actividad física que te permita estabilizar tu estado anímico.

NÚMERO AFORTUNADO: 74

VIRGO

AMOR: Te conocerás más a ti mismo, Virgo, tu personalidad quedará al descubierto. Tus últimas relaciones han sido desastrosas, sin embargo siempre le atribuiste tus fracasos amorosos a la mala suerte y nunca hiciste una sana autocrítica. No obstante, durante los próximos días comenzarás a realizar una terapia que te permitirá analizar tu comportamiento de manera más objetiva y de esta forma lograrás determinar cuáles son los errores que usualmente cometes cuando estás en pareja. Vas por buen camino, continúa así.

DINERO: En el ámbito económico, las personas de este signo vivirán una semana en la que recibirán malas noticias. Has delegado tareas en empleados de tu confianza, sin embargo a partir del miércoles comenzarás a darte cuenta del grave error que cometiste. Hay cosas que se hicieron muy mal y que te costará mucho dinero y esfuerzo rehacerlas. No es el momento adecuado para que te apartes de tu emprendimiento o actividad comercial.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde deberán afrontar muchos desafíos. Has esperado durante mucho tiempo una oportunidad para poder demostrar todo lo que eres capaz de hacer, y esa oportunidad llegará durante los próximos días. Tus jefes te pedirán que te encargues de algo que es vital para la organización en donde trabajas. No te asustes, tienes todo lo que necesita para poder concluir de forma exitosa la tarea.

BIENESTAR: Semana ideal para cerrar ciclos del pasado. Recibirás muy buenas noticias de índole jurídica, durante mucho tiempo mantuviste una contienda legal pero esta semana por fin acabará y tendrás la tranquilidad de saber que se hizo justicia.

NÚMERO AFORTUNADO: 37

LIBRA

AMOR: Una muy difícil semana en el amor se acerca para Libra. Hay algo que está afectando de forma negativa tu temperamento pero que te niegas a reconocer. Desde hace algún tiempo que te muestras muy agresivo e irascible con tu pareja. Todo lo que él o ella hace te molesta y culpas a tu pareja de todo lo malo que te sucede. Tu compañero sentimental no está dispuesto a soportar esta situación por mucho más tiempo. Si no cambias entonces el final de tu relación está anunciado.

DINERO: En cuanto a su economía, las personas de este signo vivirán una semana de tensión. Aunque algunas personas a tu alrededor quieren asustarte y llenarte inseguridades y temores, eres tú quién decide lo que debe hacerse. Si deseas ahorrarte muchos dolores de cabeza, delega lo menos posible o por lo menos controla de cerca lo que ocurre en tus negocios. Los astros te aconsejan que confíes más en ti mismo porque si lo haces, todo saldrá bien.

TRABAJO: Semana de muchos desafíos. En tu lugar de trabajo se producirán durante los próximos días una serie de situaciones que requerirán de las capacidades que tú posees para resolverlas. A pesar de que has trabajado muy duro, durante mucho tiempo, no lograbas sobresalir y las tareas que te daban para realizar eran demasiado básicas para tus conocimientos. Prepárate, porque el momento que esperabas para brillar llegará esta semana.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud y bienestar, las personas de este signo vivirán una semana en la que empezarán a cuidar mucho más su cuerpo. Antes comías lo que fuera y no tenías ningún interés por nutrir sanamente a tu cuerpo. Sin embargo, un hecho que ocurrirá durante los próximos días te hará ser más consciente y responsable con tu salud.

NÚMERO AFORTUNADO: 23

ESCORPIO:

AMOR: Excelentes noticias en el amor estarán presentes esta semana para el signo del escorpio. Las personas que se estén separando o divorciando lograrán tener un poco de paz durante esta semana. Las separaciones siempre son dolorosas, pero en tu caso tu última pareja hizo todo lo posible para aumentar ese dolor. Intestaste en varias oportunidades hablar con él o con ella pero tus intentos acabaron en feroces discusiones. Los astros te aconsejan que te relajes, toda la tensión entre ustedes comenzará a disminuir a partir de ahora.

DINERO: En el ámbito de sus finanzas, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Meses atrás decidiste incorporar tecnología de avanzada a tu actividad productiva, lo hiciste con el objeto de maximizar la productividad de tu negocio y para ello contrataste a personal que aparentemente estaba muy calificado para desempeñar ciertas tareas. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta que tus elecciones no fueron acertadas. No gastes tiempo en culparte o reprocharte por tus errores, corrige la situación y contrata personal que sea verdaderamente idóneo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que harán grandes descubrimientos. Siempre habías pensado que tu trabajo no era tomado en cuenta por tus superiores y que eras un empleado más para ellos. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que eres muy estimado tanto personal como profesionalmente por tus jefes y que ellos están al tanto de todas tus capacidades. Disfruta de tus bien merecidos logros.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que tu cuerpo te exigirá descanso. Durante el fin de semana elegirás conectarte con la naturaleza para relajar el cuerpo y la mente. Pasarás momentos muy lindos e inolvidables.

NÚMERO AFORTUNADO: 55

SAGITARIO

AMOR: Da comienzo una semana muy especial en el amor para Sagitario. Durante los próximos días contarán con el auspicio de Venus, el cual propiciará encuentros y reencuentros. Aquellos que están distanciados de sus parejas, no deben desaprovechar los próximos días para intentar una reconciliación. Por otra parte, los solteros de este signo deberán salir en busca del amor, porque Cupido estará de su lado y colaborará para que encuentren al hombre o a la mujer ideal para ustedes. Disfruta al máximo de esta semana.

DINERO: En el campo económico, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Siempre has soñado con tener un emprendimiento propio que te permita independizarte económicamente pero nunca has tenido los recursos suficientes como para llevarlo a cabo. No obstante, durante los próximos días aparecerá una persona de género femenino que te ofrecerá financiar tu idea. Los astros te aconsejan que no confíes en ella porque lo que en realidad quiere es aprovecharse de ti.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil pero durante la cual se tomarán determinaciones muy valiosas. Desde hace muchos meses que estás muy desanimado con tu trabajo. Cuando empezaste a trabajar tenías grandes expectativas y estabas dispuesto a dar tu mejor esfuerzo para hacer un trabajo excelente. Sin embargo, te han asignado un área en la que el trabajo es monótono y rutinario. Esta semana será el momento ideal para que te decidas a ampliar tus horizontes laborales.

BIENESTAR: Para las personas de Sagitario se acerca una semana en la que comenzarán a interesarse por tareas humanitarias. Tendrás mucha empatía y una gran capacidad para llevarte bien con la gente. Las próximas semanas te permitirán realizar un gran crecimiento a nivel emocional.

NÚMERO AFORTUNADO: 59

CAPRICORNIO

AMOR: El amor te hará cambiar, Capricornio, y lo hará a partir de esta semana que se inicia. Siempre has tenido serios problemas con tu autoestima. No te considerabas lo suficientemente valioso y por eso buscabas relaciones que no eran sanas y buenas para ti. Tus parejas siempre solían maltratarte psicológicamente y aceptabas este comportamiento sin quejarte. No obstante, a partir de ahora comenzarás a trabajar para fortalecer tu amor propio y al hacerlo tu vida amorosa cambiará radicalmente.

DINERO: En cuanto a su economía, las personas de Capricornio vivirán una semana en donde ocurrirán acontecimientos muy importantes. Durante los próximos días te verás obligado a tomar una decisión. Tú no le darás mucha importancia porque pensarás que se trata de un hecho irrelevante para tu negocio pero te equivocarás. Ten mucho cuidado porque las determinaciones que tomes esta semana afectarán el futuro de tu actividad productiva. Los astros te aconsejan que actúes con cautela y no te precipites.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy complicada. Amas tu trabajo pero estás a cargo de una persona que te desestabiliza mucho a nivel emocional. Tu jefe tiende a maltratar psicológicamente a todas las personas a su cargo y sus constantes descalificaciones estén empezando a minar tu autoestima. Los astros te aconsejan que no continúes en dicho empleo porque acabarás muy mal.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán muy buenas noticias. Durante las próximas semanas las personas de este signo atravesarán un período de muchísima fertilidad. Es probable que se produzcan embarazos o partos prematuros.

NÚMERO AFORTUNADO: 19

ACUARIO

AMOR: Se acerca una muy buena semana en lo sentimental para Acuario. Contarás con un excelente auspicio astral, el cual les permitirá hacer los cambios que tanto necesitas para ser feliz en tu vida amorosa. A partir de esta semana sólo te interesarás en personas que puedan ofrecerte una relación sentimental feliz y estable. Finalmente, lograrás darte cuenta que eres tú el que decide ser dichoso o no. Los astros te aconsejan que sigas por ese camino y no cedas ante la tentación de personas tóxicas de tu pasado que aparecerán nuevamente en tu presente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde ocurrirán algunas sorpresas desagradables. Recientemente te asociaste con una persona para llevar a cabo un gran emprendimiento. Confías ciegamente en tu socio y por ello no has visto las señales de peligro, sin embargo esta semana ocurrirá algo que te permitirá quitarte la venda de los ojos y ver al lado de quién estás. Hazle caso a tu intuición.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy agitada. Durante los próximos días te enterarás de que en tu lugar de trabajo se llevará a cabo un gran proyecto del que te encantaría participar. Sin embargo, no eres el único, la mayor parte de tus colegas y compañeros de trabajo también querrá hacerlo. Muévete con mucha prudencia porque la competencia será feroz, concéntrate en tu trabajo y demuestra a través de tus labores todo lo que eres capaz de realizar.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que se preocuparán y se ocuparán por traer la paz y la tranquilidad nuevamente a sus vidas. Dejarán las peleas inútiles o los viejos rencores y decidirán darles a sus vidas otra orientación.

NÚMERO AFORTUNADO: 49

PISCIS

AMOR: Piscis comienza a esforzarse más por su relación sentimental. Tu relación amorosa está estancada, la vida en pareja se ha vuelto aburrida y rutinaria. Sin embargo, todavía amas a tu compañero sentimental y por eso durante los próximos días decidirás hacer algo para intentar evitar la inminente ruptura. Le propondrás a la persona que amas realizar una terapia de pareja y él o ella aceptará. No te preocupes, tu pareja y tú encontrarán la forma de salir adelante.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde harán importantes descubrimientos. Estás haciendo grandes esfuerzos para sacar adelante a tu negocio o actividad productiva pero no estás viendo los resultados de dichos esfuerzos debido a que estás tomando decisiones equivocadas. Sin embargo, durante los próximos días te reencontrarás con una persona del pasado que te hará ver los errores que has estado cometiendo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde ocurrirán sucesos muy alentadores. Ingresará a tu lugar de trabajo una persona nueva que se convertirá en tu jefe. Esta persona será de género masculino y podrás aprender muchísimo de ella. Al principio puede que te asuste su seriedad pero no temas, es una persona justa y con el tiempo lograrás desarrollar con él una relación laboral muy buena.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal será una buena semana. Durante los próximos días existirá una gran concentración planetaria que dotará de una gran practicidad a las personas nacidas bajo este signo zodiacal. Encontrarás la forma de transformar tus ilusiones en realidades concretas.

NÚMERO AFORTUNADO: 69