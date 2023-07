Eventos celestes para la semana del 24 al 30 de julio de 2023:

El sábado 22 de julio a las 22:50 hs el Sol ingresó en Leo, favoreciendo a los nativos de Aries, Leo y Sagitario.

La Luna transitará durante la semana desde Libra e irá pasando por Escorpio, Sagitario, hasta llegar a mediados de Capricornio.

Mercurio y Venus estarán presentes en Leo durante la semana.

Marte avanza por los primeros grados de Virgo.

Júpiter avanza por los grados medios de Tauro.

Saturno retrograda en los primeros grados del signo de Piscis.

Urano se encuentra en el tercer decanato de Tauro.

Neptuno, retrograda en Piscis.

Plutón en movimiento retrógrado volvió a los últimos grados de Capricornio.

Aries

Amor: Las desilusiones que Aries deba afrentar esta semana serán notables. Últimamente notabas que tu pareja estaba muy extraña, quizás distante, pero pensaste que era algo circunstancial y no le diste una gran importancia. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que tu pareja te está siendo infiel y que ese era el motivo de su alejamiento. El dolor será muy grande debido a que la situación involucrará a un conocido tuyo. Recuerda que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre será mejor que vivir engañado.

Trabajo: En el área laboral los nativos de este signo pasarán unos días bastante agitados. Durante los próximos días sabrás que en tu lugar de trabajo se llevará a cabo un gran proyecto del que te gustaría participar. Sin embargo, no eres el único, la mayor parte de tus colegas y compañeros de trabajo también querrá hacerlo. Muévete con mucha prudencia porque la competencia será feroz, concéntrate en tu trabajo y demuestra a través de dedicación y disciplina todo lo que eres capaz de realizar.

Dinero: En cuanto a la economía, las personas de este signo vivirán una semana de tensión. Tu actividad económica está atravesando una crisis y has trabajado sin descanso durante los últimos meses intentando encontrar una solución. El problema es que estás tan inmerso en tus dificultades financieras que te es imposible encontrar un camino para salir de las dificultades. Los astros te aconsejan que tomes distancia, aléjate un poco de los problemas durante unos días y la solución que buscas llegará a tu mente.

Bienestar: Las personas de Aries vivirán una semana en la que se preocuparán y se ocuparán por traer la paz y la tranquilidad nuevamente a sus vidas. Dejarán las peleas inútiles o los viejos rencores y decidirán darles a sus vidas otra orientación.

Número Afortunado: 13

Tauro

Amor: Días complicados se aproximan a paso acelerado a la vida de los Tauro. Últimamente has pasado algunas situaciones difíciles a nivel familiar o laboral, las cosas ya están mucho mejor pero tú no puedes ignorar el hecho de que tu pareja no te brindó el apoyo ni la contención emocional que necesitabas. Aunque lo intentas, no puedes mirar a tu pareja con los mismos ojos con que la mirabas antes. Sientes que la confianza, se quebró y no sabes si será posible reconstruir lo que se rompió. No te angusties porque el tiempo decidirá por sí solo el futuro de tu relación.

Trabajo: Los nativos de Tauro vivirán una semana en donde ocurrirán sucesos muy alentadores. Ingresará a tu lugar de trabajo una persona nueva que se convertirá en tu jefe. Esta persona será de género masculino y podrás aprender muchísimo de ella. Al principio puede que te asuste su seriedad pero no temas, es una persona justa y con el tiempo lograrás desarrollar con él una relación laboral muy buena.

Dinero: Las personas de Tauro vivirán una semana en la que tendrán algunas decepciones. Eres muy leal dentro de tu actividad productiva, existen personas con las que tienes relaciones laborales desde hace años y siempre te has comportado de una forma correcta con ellos. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que hay personas con las que no puedes seguir haciendo negocios porque pones en riesgo tu seguridad financiera.

Bienestar: Comienza una buena semana. Durante los próximos días existirá una gran concentración planetaria que dotará de una gran practicidad a las personas nacidas bajo este signo zodiacal. Encontrarás la forma de transformar tus ilusiones en realidades concretas.

Número Afortunado: 16

Géminis

Amor: Malentendidos de pareja que se aclaran en esta semana. Tu relación es reciente, sin embargo estás muy enamorado y tu pareja siente lo mismo por ti. Sin embargo, algunos amigos de tu círculo íntimo, movilizados por la envidia, hicieron circular rumores falsos que provocaron enfrentamientos entre tú y la persona que amas. Afortunadamente, esta semana te darás cuenta de cómo son las cosas en realidad y tendrás una larga conversación con tu pareja, las confusiones se aclararán y tendrán una favorable reconciliación.

Dinero: Vivirán una semana en la que deberán afrontar dolorosas verdades. Hay un negocio o actividad productiva en el que has puesto mucha ilusión y trabajo, sin embargo, es hora de aceptar que no funciona y que no funcionará. Por diversos motivos que no puedes controlar, esa actividad no es rentable e insistir en ella no sólo será inútil sino hasta inconveniente para tu estabilidad financiera.

Trabajo: En el escenario laboral la gente de Géminis vivirá una semana con muchas sorpresas. Siempre has trabajado solo pero durante los próximos días tu jefe te anunciará que para el próximo proyecto deberás trabajar en equipo. Esta noticia no resultará agradable y tu compañero de equipo no te caerá bien. Sin embargo, los astros te aconsejan que seas más tolerante, al comienzo te costará un poco adaptarte a las nuevas condiciones pero con el tiempo llegarán a formar un gran equipo juntos.

Bienestar: La próxima semana será excelentes para las personas de Géminis. Durante las últimas semanas experimentaste una baja en tu rendimiento intelectual, sin embargo a partir de ahora gozarás de una gran lucidez mental y una enorme capacidad para aclarar tus ideas.

Número Afortunado: 66

Cáncer

Amor: Los nativos de Cáncer recibirán noticias alentadoras en el amor durante la semana. Hace pocas semanas conociste a alguien y sentiste hacia esa persona una atracción inmediata. Sin embargo, esta persona estaba concluyendo una relación y te pidió un tiempo para poder arreglar adecuadamente sus asuntos. Te desalentaste porque pensaste que él o ella nunca volvería a ponerse en contacto contigo, no obstante durante los próximos días reaparecerá en tu vida esa persona que tanto te interesa. Los astros te aconsejan que disfrutes de esta etapa pero que no tiendas a ser demasiado posesivo.

Dinero: En cuanto a la economía, las personas de Cáncer tendrán una semana con muchas tentaciones. A partir del jueves de esta semana, te llegará una propuesta para un negocio muy innovador. La persona que te hará dicha propuesta intentará seducirte con ganancias muy importantes. Sin embargo, tu instinto te dice que no debes invertir en ese negocio. El problema será que tu codicia sí querrá hacerlo. Los astros te aconsejan que sigas tu intuición y que actúes con cautela.

Trabajo: Deberá aprender a controlar su excesiva energía para evitar tener algunos problemas. Durante los próximos días te caracterizarás por tu creatividad y arderás en deseos de poder concretar en la realidad tus ingeniosas ideas. Además, contarás con una notable capacidad de concentración y agilidad para realizar tus labores. Sin embargo, ten en cuenta que no todos tus compañeros tienen tu mismo nivel de energía y rapidez, intenta ser un poco más tolerante.

Bienestar: Semana bastante estéril. Te está costando mucho ver tu realidad tal cual es, pierdes demasiado tiempo en dispersiones y en sueños demasiado irreales e inalcanzables. Intenta focalizar tus energías en proyectos más realistas.

Número Afortunado: 69

Leo

Amor: Últimamente has peleado por tonterías con tu pareja, amas a la persona con la que compartes tu vida y te darás cuenta que la has descuidado mucho. Por este motivo, organizarás durante los próximos días cenas y salidas románticas, durante las cuales podrás vivir momentos muy románticos con tu pareja. Los astros te aconsejan que mantengas en el tiempo esta actitud y que le demuestres tus sentimientos a la persona que amas con hechos y no sólo con palabras.

Dinero: En el aspecto económico, se viene una excelente semana. Desde hace un tiempo que tienes una idea muy buena para un negocio o emprendimiento comercial, el problema era que no tenías los recursos. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a una persona que te acercará una propuesta que será fundamental para que finalmente logres plasmar en la realidad, ese proyecto que has ansiado durante tanto tiempo.

Trabajo: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana deberán aprender a ser más pacientes. Eres muy ambicioso y estás dispuesto a trabajar muy duro para alcanzar tus metas profesionales. Sin embargo, los astros te aconsejan que trabajes para aumentar tu resistencia al fracaso. Las cosas no siempre van a salir como tú lo esperas. Actúa con madurez y aprende que las cosas pasarán cuando tengan que pasar y no cuando tú lo quieras.

Bienestar: Recibirás durante los próximos días, importantes invitaciones para asistir a seminarios y conferencias. En dichos eventos conocerán a gente que los ayudarán a conocerse más y a determinar con mayor claridad qué quieren para sus vidas.

Número Afortunado: 42

Virgo

Amor: La actividad íntima de la pareja se verá revitalizada la próxima semana para Virgo. El estrés de la vida diaria ha provocado que descuides tu vida íntima. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás algo que te pondrá en alerta. Hay alguien que está intentando seducir a la persona que amas y aunque todavía tu pareja no ha hecho nada malo, la tentación es muy grande, y más teniendo en cuenta cómo están las cosas entre ustedes. Los astros te recuerdan que la intimidad es fundamental en una pareja, así que intenta esmerarte por encender nuevamente la llama de la pasión.

Dinero: En cuanto a lo económico y financiero, las personas de Virgo vivirán una semana en la que aprenderán importantes lecciones. Estás cómodo en tu actividad productiva, tu negocio marcha bien y no tienes apuros económicos. No obstante, sabes que podrías ganar mucho más si intentas expandirte. El problema es que no quieres hacerlo por el miedo al fracaso, estás acostumbrado a triunfar en todo lo que haces y tu soberbia la que está trabando tus avances económicos.

Trabajo: En el ámbito laboral los nativos de Virgo vivirán una semana muy positiva. El área laboral de las personas de este signo recibirá un nuevo impulso. Durante los próximos siete días, quienes estén desocupados probablemente tengan la oportunidad de reinsertarse laboralmente, aunque puede que no se trate del trabajo ideal con el que soñaban. Sin embargo, los astros te aconsejan que no dejes pasar ninguna posibilidad porque en el camino surgirán las oportunidades que necesitan para llegar al empleo que siempre soñaste.

Bienestar: Comenzarán una actividad terapéutica que les permitirá enfrentar de una forma saludable las experiencias negativas y los recuerdos dolorosos del pasado. Aprenderán a aceptar los cambios como algo natural de la vida y ya no se resistirán a ellos.

Número Afortunado: 08

Libra

Amor: Están ocurriendo acontecimientos importantes en la vida amorosa de Libra y estos nativos tomarán plena conciencia de ello. Llevas una relación de muchos años, quieres a tu pareja y estás cómodo con ella. Sin embargo, durante los próximos días aparecerá en tu vida alguien que te hará sentir emociones intensas que no sentías desde hace años. Los astros te aconsejan que le pidas un tiempo a tu pareja para que puedas pensar las cosas con tranquilidad, de esta manera no cometerás errores que luego lamentarás.

Dinero: Inicia una semana en la que deberás tomar decisiones importantes. Tu actividad productiva corre el riesgo de entrar en una grave crisis, para evitarlo deberás tomar determinaciones y ejecutarlas con seguridad y precisión. El secreto para que alcances el éxito consiste en no dudar, asesórate por especialistas y luego elige un camino para sacar tu negocio adelante. Los astros te piden calma porque todo saldrá bien.

Trabajo: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán importantes noticias. Has trabajado muy duro y durante mucho tiempo para poder destacarte y sobresalir y durante los próximos días, finalmente obtendrás tu reconocimiento. Te ascenderán o te propondrán hacerte cargo de un proyecto muy importante. Tu alegría será inmensa aunque se empañará un poco por las reacciones envidiosas de algunos compañeros que decían ser tus amigos.

Bienestar: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, los nativos de Libra vivirán una semana peligrosa. Existirá una tendencia a dejarse llevar por los enojos y por la furia. Tendrás algunas discusiones con familiares durante las cuales dirás cosas sin pensar que tendrán importantes y drásticas consecuencias para el futuro de tu vida familiar.

Número Afortunado: 54

Escorpio

Amor: Los planetas anuncian la llegada de una excelente semana para Escorpio. Durante los próximos días se verán obligados a realizar un viaje inesperado. El destino no será un lugar turístico, es más, harán ese viaje porque no podrán negarse. Tendrán muchos inconvenientes tanto durante el viaje como en el lugar de destino, sin embargo cupido los sorprenderá en el lugar menos esperado. Los astros les aconsejan que vivan el momento y que no se preocupen tanto por el futuro, las cosas se acomodarán solas con el tiempo.

Dinero: En cuanto a su economía, las personas de Escorpio vivirán una semana en la que recibirán malas noticias. Has delegado tareas en empleados de tu confianza, sin embargo a partir del miércoles comenzarás a darte cuenta del grave error que cometiste. Hay cosas que se hicieron muy mal y que te costará mucho dinero y esfuerzo rehacerlas. No es el momento adecuado para que te apartes de tu emprendimiento o actividad comercial.

Trabajo: Laboralmente, los nativos de Escorpio vivirán una semana muy productiva. Durante mucho tiempo te sentiste un poco perdido y sin saber hacia dónde enfocar tu carrera profesional. Sin embargo, durante los próximos días descubrirán de una forma accidental un área en la que les cantaría poder crecer y desarrollarte. A partir de ahora tendrás un objetivo hacia el cual podrás focalizar tus esfuerzos y lograrás espectaculares avances en muy poco tiempo.

Bienestar: Te sentirás embargado por una enorme energía, estarás más dispuesto a soltar resentimientos del pasado y tendrás una gran capacidad para sobreponerte a las desilusiones. Retomarás el contacto con algunas amistades del pasado.

Número Afortunado: 18

Sagitario

Amor: Experimentarás un aumento de tu deseo sexual, pero durante los próximos días tu pareja vivirá días muy intensos a nivel laboral y no estará dispuesta a tener fiesta contigo durante todas las noches de la semana. Sin embargo, hay alguien que desde hace un tiempo se te está insinuando, hasta ahora te habías negado pero durante la próxima semana la tentación será más intensa que nunca. Contrólate porque luego te arrepentirás.

Dinero: Aunque algunas personas a tu alrededor quienes asustarte y llenarte inseguridades y temores, eres tú quién decide lo que debe hacerse. Si deseas ahorrarte muchos dolores de cabeza, delega lo menos posible o por lo menos controla de cerca lo que ocurre en tus negocios. Los astros te aconsejan que confíes más en ti mismo porque si lo haces, todo saldrá bien.

Trabajo: Inicia una semana tensa. Estás muy insatisfecho con tu trabajo actual, no sientes que tus esfuerzos sean compensados ni económicamente ni a nivel de reconocimiento personal. Por este motivo estarás de mal humor y un hecho aislado que ocurrirá durante los próximos días te exasperará aún más. Los astros te aconsejan que evites las peleas con personas de una jerarquía superior a la tuya.

Bienestar: Semana en la que lograrán realizar grandes avances. Existen algunos asuntos que has intentado eludir con todas tus fuerzas a pesar de que sabías que ese comportamiento no era el correcto. Sin embargo, durante los próximos días afrontarás el miedo a asumir responsabilidades.

Número Afortunado: 73

Capricornio

Amor: Habrá muchas discusiones de pareja en la vida sentimental de Capricornio. La constante intervención de terceras personas en tu relación sentimental está provocando que tu pareja se distancie de ti. Él o ella tiene razón, las personas que interfieren todo el tiempo en la pareja pertenecen a tu círculo íntimo y eres tú quien debe ponerlos en su lugar. Ya has cometido este mismo error en el pasado y no te ha ido bien. Los astros te aconsejan que reflexiones porque de lo contrario perderás a alguien con quien podrías llegar a ser muy feliz.

Dinero: Comienza una semana complicada. Meses atrás decidiste incorporar tecnología de avanzada a tu actividad productiva, lo hiciste con el objeto de maximizar la productividad de tu negocio y para ello contrataste a personal que aparentemente estaba muy calificado para desempeñar ciertas tareas. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta que tus elecciones no fueron acertadas. No gastes tiempo en culparte o reprocharte por tus errores, corrige la situación y contrata personal que sea verdaderamente idóneo.

Trabajo: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde recibirán muy buenas noticias pero en la que también vivirán situaciones muy estresantes. Tu jefe te pondrá a cargo de un proyecto que representará un desafío tanto para ti como para la compañía en donde trabajas. Estarás encantado y trabajarás incansablemente para que todo salga bien, sin embargo ocurrirán algunos episodios imprevistos que te pondrán muy nervioso. Relájate porque encontrarás la solución para el problema.

Bienestar: Semana en la que experimentarás una gran liberación. Algunos familiares cercanos hacen cosas que te molestan mucho pero nunca antes habías expresado tu malestar para no generar conflictos. Sin embargo, durante los próximos días explotarás y dirás todo lo que sientes.

Número Afortunado: 09

Acuario

Amor: Semana intensa a nivel emocional se inicia para Acuario. Estás en pareja desde hace tiempo y tú no tienes duda, él o ella es la persona con la que quieres construir una familia y un futuro. Sin embargo, no te atreves a preguntarle a tu compañero o compañera sentimental qué es lo que siente por ti porque tienes miedo de escuchar una respuesta que te lastime. No obstante, durante los próximos días tu pareja te sorprenderá con una propuesta inesperada que te hará inmensamente feliz y despejará todas tus dudas.

Dinero: Una semana difícil para Acuario. Siempre has soñado con tener un emprendimiento propio que te permita independizarte económicamente pero nunca has tenido los recursos suficientes como para llevarlo a cabo. No obstante, durante los próximos días aparecerá una persona de género femenino que te ofrecerá financiar tu idea. Los astros te aconsejan que no confíes en ella porque lo que en realidad quiere es aprovecharse de ti.

Trabajo: Vivirás una semana en donde se producirán muchos acontecimientos, algunos de ellos positivos y otros no tanto. Durante mucho tiempo aspiraste ocupar un alto cargo dentro de la compañía en la que trabajas. Finalmente, por distintas razones dicho cargo quedará vacante y estarás a un paso de cumplir tu sueño. Sin embargo, la competencia entre tus colegas y tú será feroz. Todos quieren ocupar ese lugar y solamente uno lo logrará.

Bienestar: Estás atravesando una temporada de mucha introspección, tienes dificultades para expresar tus emociones pero nada de eso cambiará hasta mediados de agosto.

Número Afortunado: 33

Piscis

Amor: Llega alguien a tu vida que te robará el corazón, Piscis. Lamentablemente esa persona está atravesando un duelo sentimental y por el momento no querrá comprometerse ni iniciar una nueva relación. Los astros te aconsejan que no te desanimes, ofrécele tu amistad y no la presiones para que acepte tu amor. Sé paciente, con el tiempo sus heridas sanarán y podrás comenzar una relación muy sana y feliz junto a esta persona. Actúa con calma y obtendrás los resultados que esperas.

Dinero: Semana en donde ocurrirán acontecimientos muy importantes. Durante los próximos días te verás obligado a tomar una decisión. Tú no le darás mucha importancia porque pensarás que se trata de un hecho irrelevante para tu negocio pero te equivocarás. Ten mucho cuidado porque las determinaciones que tomes esta semana afectarán el futuro de tu actividad productiva. Los astros te aconsejan que actúes con cautela y no te precipites.

Trabajo: En el ámbito laboral los nativos de Piscis tendrán una semana en donde deberán aprenderá ser más humildes. Te han encargado que te ocupes de un proyecto pero existen algunas partes de este que están fuera de tu área de conocimiento. Deja la soberbia de lado, pídeles a los expertos en la materia que te aconsejen. Los astros te aconsejan que no des un solo paso sin contar con los conocimientos adecuados.

Bienestar: Lograrás liberarte de algo del pasado que te pesaba y que te impedía avanzar. Puede tratarse de una situación, de un recuerdo o de una persona, pero lo importante es que será muy liberador.

Número Afortunado: 05