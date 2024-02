ARIES

(21 de marzo al 20 de abril)

AMOR: Recién desde el viernes 16 de febrero, con el ingreso de Venus en Acuario, acompañado de Marte y Plutón, vendrán unos días de pasión volcánica para Aries. Pulsiones de celos, posesividad y manipulación son previsibles para estos días, con un inesperado final feliz.

TRABAJO: Semana en el que el clima de competencia se exacerba en el ámbito laboral para Aries. Es el momento de dejar lo mejor de sí y apuntar hacia el crecimiento colectivo.

DINERO: Días de tensión en materia económica. Economía de guerra para Aries. Resguarde sus recursos y evite contraer créditos por este tiempo.

BIENESTAR: El clima social para estos días es de muy alta tensión. Plutón está haciendo lo suyo. Evite caer en cualquier forma de identificación ideológica que pudiera llevarle a confrontaciones innecesarias.

Número de suerte: 54

TAURO

(Del 21 de abril al 21 de mayo)

AMOR: Hacia el final de la semana se prevén situaciones conflictivas para Tauro en relación con la pareja. Episodios de revanchismo y venganza vinculados con situaciones del pasado son previsibles para Tauro. Una profunda disconformidad no expresada hacia la pareja motivará a Tauro a estallar. ¡Cuidado!

TRABAJO: Semana en la que se sentirá agobiado en el ámbito laboral. Se verá forzado a actuar con mayor celeridad y conforme los tiempos de otros, lo cual le ocasionará la sensación de descontento y algo de frustración. ¡Muévase!

DINERO: Motivada por temores ante el caos y la incertidumbre económica, la gente de Tauro deberá enfrentarse a la falta de confianza en sí misma durante las próximas semanas. La necesidad de tener el control sobre los recursos será puesta a prueba durante este tiempo.

SALUD: Urano, tras retomar el movimiento directo en Tauro, traerá situaciones inesperadas para la gente de Tauro durante los próximos días, que pudieran derivan en episodios de ansiedad. El ejercicio físico le podría ayudar a tonificar el sistema nervioso.

Número de la suerte: 69

GÉMINIS

(Del 22 de mayo al 21 de junio)

AMOR: Semana de sorpresas para Géminis en el terreno del amor y la relación de pareja. Podría enterarse de algún secreto o algo oculto por parte de su pareja que, de no ser superado, pondrá en crisis la relación. No obstante, Géminis siempre tiene un as bajo la manga para sortear este tipo de situaciones.

TRABAJO: Nuevos proyectos productivos surgen en los próximos días para la gente de Géminis, que les motivarán hacia nuevos desafíos. La versatilidad propia de Géminis, sumada a la adaptabilidad a distintos escenarios, son recursos invaluables de cara a los desafíos por venir.

DINERO: Semana en que no faltarán los recursos necesarios para Géminis. Dispondrá de excedentes que probablemente comprometa con situaciones de esparcimiento.

BIENESTAR: Un viaje de corta distancia o, simplemente un cambio temporal de escenario favorecerá a Géminis durante los próximos días. Lugares donde pueda respirar aire le serán de ayuda para mitigar el estrés.

Número de suerte: 89

CÁNCER

(Del 22 de junio al 23 de julio)

AMOR: Semana muy favorable para Cáncer en el amor. Encuentros apasionados que superan las expectativas estarán a la orden del día durante el fin de semana. No se enganche.

TRABAJO: Días un tanto convulsionados hacia mitad de semana para Cáncer en el ámbito laboral. Un ambiente enrarecido en el trabajo dará lugar a toda suerte de especulaciones pero con un desenlace sorprendente.

DINERO: Semana poco favorable para hacer inversiones riesgosas para la gente de Cáncer. Durante algunos días, la mejor alternativa será tener disponibilidad sobre sus ahorros. No se comprometa.

BIENESTAR: Fin de semana favorable para reuniones familiares. Evite abordar temas políticos.

Número de suerte: 60

LEO

(Del 24 de julio al 22 de agosto)

AMOR: La fuerte conjunción de Venus, Marte y Plutón en Acuario propone un escenario ideal para la conquista para la gente de Leo. La gente de Leo, -en tanto reyes/reinas de la selva-, están ávidos de carne y necesitan salir a cazar. Su fiereza los llevará a buscar romances intensos pero de corta duración, a estos grandes depredadores.

TRABAJO: Semana en la que surgen posibilidades de asociarse para consolidar ambiciosos proyectos productivos. Asegúrese de conocer suficientemente a sus futuros asociados.

DINERO: En medio del clima de incertidumbre económica general, la gente de Leo tendrá oportunidad de obtener logros importantes en materia económica durante las próximas semanas. La seguridad en sí mismos es la clave del éxito.

BIENESTAR: Evite caer en situaciones o discusiones que pudieran perturbar su ánimo durante la próxima semana. La fuerte concentración planetaria en Acuario, (signo opuesto a Leo)-, podría acarrearle problemas circulatorios y/o de presión arterial.

Número de suerte: 07

VIRGO

(Del 23 de agosto al 23 de septiembre)

AMOR: Semana en la que Virgo experimentará una fuerte e incontenible pulsión erótica. Pese a no ser un buen tiempo para relaciones de contenido afectivo, deberá buscar la manera de dar salida al instinto.

TRABAJO: Semana de altibajos para Virgo en el ámbito laboral. Pese a su extraordinaria vocación se servicio y su necesidad de ocuparse, esta semana disminuye el ritmo de su trabajo.

DINERO: Pese a que ha logrado simplificar su economía durante los últimos meses, es necesario que siga ajustando su presupuesto de gastos. Tiempo propicio para verse favorecidos con herencias, pólizas de seguros, o bienes legados.

BIENESTAR: Temporada propicia para planificar un viaje al exterior.

Número de suerte: 03

LIBRA

(Del 24 de septiembre al 23 de octubre)

AMOR: Semana difícil para Libra en el tema del amor. Se enfrentarán a situaciones que parecieran ser un salto al vacío, un callejón sin salida o, simplemente relaciones laberínticas que no van a ninguna parte, esta es la propuesta celeste para los próximos días. Podría notar que la persona que está a su lado no es conveniente en muchos aspectos y quizás lo mejor sea cortar. No dude demasiado.

TRABAJO: Cambios favorables en el clima laboral para los próximos días. Ahora puede sentirse más acogido/a y la tensión habrá disminuido considerablemente por cuanto no les agrada la competencia.

DINERO: Momentos de indecisión para Libra en asuntos económicos respecto de cómo invertir sus recursos. La pérdida de poder adquisitivo del dinero le forzará a tomar una decisión de inversión. Sentirá la tentación por inversiones de riesgo.

SALUD: Se recomienda el consumo de líquidos para Libra durante la semana como mecanismo de limpieza de sus riñones. Evite las bebidas azucaradas.

Número de suerte: 24

ESCORPIO

(Del 24 de octubre al 22 de noviembre)

AMOR: Continúan las dificultades para Escorpio esta semana en cuestiones amorosas. Hacia el fin de semana alcanzará el pico más alto de su pulsión erótica. Emociones convulsas podrían forzarle a tomar caminos muy arriesgados respecto del abordaje de su pareja, pudiendo desencadenar la ruptura en la relación.

TRABAJO: Su ambición por sacar el máximo provecho de sus capacidades le motivarán hacia la búsqueda de nuevas y mejores posibilidades. Asegúrese de poder cumplir con los distintos compromisos que contraiga.

DINERO: Restricción económica para Escorpio esta semana. Iliquidez que pudiera ocasionarle mal humor debido a que afecta sus planes.

SALUD: Cuide de sus rodillas y articulaciones en general durante los próximos días. No se exceda en prácticas deportivas. Propensión a sufrir lastimaduras.

Número de suerte: 36

SAGITARIO

(Del 23 de noviembre al 22 de diciembre)

AMOR: Días en que los nativos de Sagitario sentirán la restricción a la libertad por cuenta de su pareja. Temas económicos compartidos condicionan o limitan la posibilidad de movimiento.

TRABAJO: Temporada favorable para dedicarse en profundidad a temas específicos de carrera. Investigación y dedicación. Poca movilidad.

DINERO: Semana favorable para generar recursos económicos. Habrá liquidez y buen manejo de las finanzas. Favorecen inversiones inmobiliarias.

BIENESTAR: El abordaje de temas que le conecten con la libertad en el sentido más amplio le serán favorables durante los próximos días.

Número de suerte: 83

CAPRICORNIO

(Del 23 de diciembre al 20 de enero)

AMOR: Semana muy favorable para Capricornio en el amor. Un fuerte impulso erótico puede movilizarle hacia la búsqueda de pareja, en caso de estar soltero/a. A quienes ya gozan de una relación estable, podrán disfrutar apasionadamente de la compañía de su pareja.

TRABAJO: Un giro inesperado en cuanto a la forma de gestionar sus proyectos productivos será la condición para Capricornio desde esta semana. Romper con lo habitual y mutar hacia nuevas formas de productividad, será la propuesta de Plutón en Acuario para la gente de Capricornio.

DINERO: Expectativas por recibir recursos para esta semana quedarán insatisfechas para Capricornio. Retrasos en los pagos o deducciones imprevistas le ocasionarán sinsabores en materia económica.

BIENESTAR: Su sólida estructura de carácter, el reconocimiento de los límites y las normas podría conducirle a un modo de vida un poco aburrido y con tintes de pesimismo. Permítase romper sus propios esquemas y vivir la vida de manera más relajada.

Número de suerte: 99

ACUARIO

(Del 21 de enero al 19 de febrero)

AMOR: Un romance que se estaría gestando por estos días será una gran fuente de inspiración para Acuario durante los próximos meses. Un fuerte e inesperado remezón emocional está ad-portas de sacudir la vida de Acuario. Con matices de rebeldía y contramano, se aferrará a esa persona como nunca imagino.

DINERO: Temporada muy favorable para incursionar en nuevas líneas de negocio fundamentadas en el uso de plataformas informáticas. Futuro de prosperidad y abundancia de recursos en el mediano plazo.

TRABAJO: Días de estrés en el ámbito laboral debido a la urgencia por concluir proyectos. La puesta en valor de sus ideas supone un cierto nivel de sacrificio en las relaciones interpersonales. De otra parte, la necesidad de reinventarse podría ejercer presión sobre los nativos de Acuario, llevándoles a hacer cambios abruptos.

BIENESTAR: La necesidad de cambio e innovación presente por estos días para Acuario se extiende hasta los hábitos o rutinas alimenticias. Considere incorporar más vegetales a su dieta diaria.

Número de suerte: 27

PISCIS

(Del 20 de febrero al 20 de marzo)

AMOR: Semana en la que los miedos de la gente de Piscis se manifestarán en el ámbito de la relación de pareja. La fértil imaginación pisciana, amante de la fantasía y el pensamiento mágico, les plantearán una visión distorsionada de la realidad. Se favorecen relaciones con personas mayores.

DINERO: El temor a la carencia y a la falta de recursos funciona exactamente en contramano de sus propósitos: entre más temor experimenta, más carencia atrae hacia usted. Tome distancia de su propia inseguridad para que los recursos fluyan.

TRABAJO: La actitud meramente contemplativa y poco práctica de Piscis le llevará a vivir situaciones límite. Considere que ha dejado pasar muchas oportunidades en el pasado dejando todo en manos de Dios. Es hora de hacerse responsable por sus decisiones. “A Dios rogando y con el mazo dando”. Evite el camino del menor esfuerzo.

SALUD: La retención de líquidos clásica de Piscis podría ocasionarle malestares o limitación en el movimiento. Se recomienda la ingesta de bebidas diuréticas.

Número de suerte: 63