ARIES

AMOR: Los Aries solteros serán muy afortunados en el amor en los próximos días. Durante los próximos días se verán obligados a realizar un viaje inesperado. El destino no será un lugar turístico, es más, harán ese viaje porque no podrán negarse. Tendrán muchos inconvenientes tanto durante el viaje como en el lugar de destino, sin embargo cupido los sorprenderá en el lugar menos esperado. Los astros les aconsejan que vivan el momento y que no se preocupen tanto por el futuro, las cosas se acomodarán solas con el tiempo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que diferentes acontecimientos los obligarán a tomar decisiones que venían postergando. Desde hace años que tienes una sociedad comercial con algún familiar y dicha sociedad funcionó bien por un tiempo. Ahora tienen intereses distintos y tienen dificultades para ponerse de acuerdo. Debido a un incidente que ocurrirá en los próximos días, hablarás con tu socio y le pedirás disolver una sociedad que ya no beneficia a ninguno de los dos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde surgirán excelentes oportunidades. Se abrirá ante ti el camino para alcanzar el éxito a nivel profesional aunque por supuesto, no será fácil. Durante los próximos días deberás demostrar que tienes todas las capacidades y los conocimientos que se necesitan para ocupar el cargo que tanto ansías. No ahorres esfuerzos porque lo lamentarás, ha llegado el momento de que entregues lo mejor de ti.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que se sentirán muy estimulados a nivel intelectual. Los próximos siete días serán ideales para los estudios, estudiarás con mucha concentración y entusiasmo y sentirás muchísimos deseos de aprender cosas nuevas.

NÚMERO AFORTUNADO: 14

TAURO

AMOR: Los bajos instintos de Tauro marcarán el paso de su semana. Experimentarás un aumento de tu deseo carnal pero durante los próximos días tu pareja vivirá días muy intensos a nivel laboral y no estará dispuesta a tener fiesta contigo durante todas las noches de la semana. Sin embargo, hay alguien que desde hace un tiempo se te está insinuando, hasta ahora te habías negado pero durante la próxima semana la tentación será más intensa que nunca. Contrólate porque luego te arrepentirás.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que aprenderán a renunciar a viejas estructuras mentales. Siempre has sido una persona muy trabajadora y eso hasta el momento te ha dado excelentes resultados. Sin embargo, tu actividad productiva ha comenzado a decaer y aunque trabajas mucho más de lo habitual, no consigues reactivarla. La clave para solucionar tus problemas radica en la innovación, tu negocio necesita renovarse para poder competir en el mercado actual.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho estrés. Recientemente se han incorporado a tu lugar de trabajo, personas muy ambiciosas que desean ocupar tu lugar. Para lograrlo están intentando que tu trabajo se vea deslucido ante tus jefes. Esfuérzate más que nunca y desconfía de todos, de esta manera lograrás que todos los planes en tu contra no surtan efecto. Prudencia y trabajo, esas cualidades son la clave para tu triunfo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que gracias a un amigo, comenzarán un proceso de curación emocional. Durante mucho tiempo sufriste traumas por hechos ocurridos en el pasado pero a partir de esta semana comenzarán a luchar para liberarte de esos miedos.

NÚMERO AFORTUNADO: 62

GÉMINIS

AMOR: Fuertes y frecuentes discusiones de pareja estarán presentes en la próxima semana de Géminis. La constante intervención de terceras personas en tu relación sentimental está provocando que tu pareja se distancie de ti. Él o ella tiene razón, las personas que interfieren todo el tiempo en la pareja pertenecen a tu círculo íntimo y eres tú quien debe ponerlos en su lugar. Ya has cometido este mismo error en el pasado y no te ha ido bien. Los astros te aconsejan que reflexiones porque de lo contrario perderás a alguien con quien podrías llegar a ser muy feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán actuar con mucha cautela. Enfrentarás situaciones inesperadas en tus negocios que te desestabilizarán a nivel emocional. Estarás tan ansioso por encontrar una solución a dichos imprevistos que correrás el riesgo de optar por opciones que no sólo no son las más adecuadas sino que además pueden empeorar tu situación. Los astros te aconsejan que antes de tomar una decisión, te calmes y recuperes la estabilidad mental que sueles tener.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas pruebas. Notarás que tus superiores se comportan de forma extraña contigo y no sabrás a qué atribuírselo. Te preocuparás porque pensarás que hiciste algo mal, no obstante lo que ocurrirá será todo lo contrario. Has logrado destacarte gracias a tu excelente desempeño y por eso tu nombre ha sido mencionado para ocupar un cargo importante pero para asegurarse de que eres capaz de hacerlo, te pondrán algunas pruebas.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán realizar cambios en sus vidas. Dejarás tus costumbres sedentarias y comenzarás a disfrutar del ejercicio, le darás más importancia a tu vida íntima y empezarás a realizar una actividad física que te permita estabilizar tu estado anímico.

NÚMERO AFORTUNADO: 37

CÁNCER

AMOR: Intensidades emocionales acontecerán en la vida de Cáncer durante la próxima semana. Estás en pareja desde hace tiempo y tú no tienes duda, él o ella es la persona con la que quieres construir una familia y un futuro. Sin embargo, no te atreves a preguntarle a tu compañero o compañera sentimental qué es lo que siente por ti porque tienes miedo de escuchar una respuesta que te lastime. No obstante, durante los próximos días tu pareja te sorprenderá con una proposición inesperada que te hará inmensamente feliz y despejará todas tus dudas.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que podrán aprender importantes lecciones. Eres una persona muy controladora, te gusta planear minuciosamente las cosas y que todo salga de acuerdo con tus deseos. Sin embargo, en la vida ocurren imprevistos y cuando esto sucede de nada servirán tus quejas. Los astros te aconsejan que ejercites más tu flexibilidad mental y tu capacidad para adaptarte a los nuevos desafíos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde deberán afrontar muchos desafíos. Has esperado durante mucho tiempo una oportunidad para poder demostrar todo lo que eres capaz de hacer, y esa oportunidad llegará durante los próximos días. Tus jefes te pedirán que te encargues de algo que es vital para la organización en donde trabajas. No te asustes, tienes todo lo que necesita para poder concluir de forma exitosa la tarea.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que podrán cerrar ciclos del pasado. Recibirás muy buenas noticias de índole jurídica, durante mucho tiempo mantuviste una contienda legal pero esta semana por fin acabará y tendrás la tranquilidad de saber que se hizo justicia.

NÚMERO AFORTUNADO: 51

LEO

AMOR: Un amor avasallante te encontrará desprevenido durante la próxima semana, Leo. Lamentablemente ese hombre o esa mujer está atravesando un duelo sentimental y por el momento no querrá comprometerse ni iniciar una nueva relación. Los astros te aconsejan que no te desanimes, ofrécele tu amistad y no lo presiones para que acepte tu amor. Sé paciente, con el tiempo sus heridas sanarán y podrás comenzar una relación muy sana y feliz junto a esta persona. Actúa con calma y obtendrás los resultados que esperas.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán situaciones muy estresantes. En tu actividad productiva surgirán inconvenientes que serán completamente nuevos para ti. Te gusta controlarlo todo y reaccionas muy mal ante las situaciones problemáticas nuevas. El problema tiene solución, sólo necesitarás dejar tu soberbia de lado y pedir consejo a aquellas personas idóneas en el tema.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchos desafíos. En tu lugar de trabajo se producirán durante los próximos días una serie de situaciones que requerirán de las capacidades que tú posees para resolverlas. A pesar de que has trabajado muy duro, durante mucho tiempo, no lograbas sobresalir y las tareas que te daban para realizar eran demasiado básicas para tus conocimientos. Prepárate, porque el momento que esperabas para brillar llegará esta semana.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que empezarán a cuidar mucho más su cuerpo. Antes comías lo que fuera y no tenías ningún interés por nutrir sanamente a tu cuerpo. Sin embargo, un hecho que ocurrirá durante los próximos días te hará ser más consciente y responsable con tu salud.

NÚMERO AFORTUNADO: 17

VIRGO

AMOR: Decisiones importantes serán tomadas por ti, Virgo, en los próximos días. Tu carrera profesional te importa mucho y estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio por ella, el problema es que tu pareja siente que la estás relegando por tu trabajo y eso está provocando que se aleje lentamente de ti. Tal vez ha llegado el momento de sincerarte con la persona que tienes al lado y también contigo mismo, pregúntate si verdaderamente estás dispuesto a tener una relación seria en este momento de tu vida.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán que tomar importantes decisiones. Tu actividad productiva ha crecido mucho, no obstante para continuar evolucionando necesitas asociarte con otras personas. Desde hace tiempo que sabes que si no buscas el apoyo económico y logístico de otros, tu negocio se verá perjudicado. Los astros te aconsejan que no dilates más las cosas, toma una decisión y hazlo rápido.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que harán grandes descubrimientos. Siempre habías pensado que tu trabajo no era tomado en cuenta por tus superiores y que eras un empleado más para ellos. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que eres muy estimado tanto personal como profesionalmente por tus jefes y que ellos están al tanto de todas tus capacidades. Disfruta de tus bien merecidos logros.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que tu cuerpo te exigirá descanso. Durante el fin de semana elegirás conectarte con la naturaleza para relajar el cuerpo y la mente. Pasarás momentos muy lindos e inolvidables.

NÚMERO AFORTUNADO: 28

LIBRA

AMOR: Libra se verá acometido por una abrumadora angustia la próxima semana. Nunca has sido celosos pero con tu pareja actual no puedes evitar sentir unos celos enloquecedores. Esto ocurre porque no sientes tus sentimientos sean correspondidos con la misma intensidad. Esa sensación te genera mucha inseguridad y por eso ves fantasmas por todos lados. Lamentablemente esta semana comprobarás que tus temores no eran infundados. Sin embargo, enfrentar la realidad te permitirá dejar una relación enfermiza y estar libre para buscar a alguien que te ame de verdad.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana durante la que podrán recuperar el optimismo. Desde hace un tiempo que te sientes desalentado y desesperanzado con respecto al futuro de tu actividad productiva. La crisis económica ha golpeado fuerte a tu negocio y te deprimes pensando en que no lograrás encontrar una solución. Sin embargo, un hecho aislado te inspirará y tendrás una idea mediante la cual tu situación cambiará radicalmente.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil pero durante la cual se tomarán determinaciones muy valiosas. Desde hace muchos meses que estás muy desanimado con tu trabajo. Cuando empezaste a trabajar tenías grandes expectativas y estabas dispuesto a dar tu mejor esfuerzo para hacer un trabajo excelente. Sin embargo, te han asignado un área en la que el trabajo es monótono y rutinario. Esta semana será el momento ideal para que te decidas a ampliar tus horizontes laborales.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a interesarse por tareas humanitarias. Tendrás mucha empatía y una gran capacidad para llevarte bien con la gente. Las próximas semanas te permitirán realizar un gran crecimiento a nivel emocional.

NÚMERO AFORTUNADO: 84

ESCORPIO

AMOR: Escorpio se dará cuenta de la actitud equivocada que ha tenido durante los días pasados. Tuviste una relación amorosa que fue muy importante para ti pero que terminó desde hace tiempo. Desde entonces conociste a muchas personas con las que podrías haber entablado una linda relación amorosa pero las dejaste pasar porque seguías aferrada al pasado. Durante esta semana te enterarás de algo que te permitirá darte cuenta que ese pasado no volverá nunca y que si deseas continuar debes mirar hacia el futuro.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Un grupo de personas muy importante dentro del rubro de tu actividad productiva te ha ofrecido asociarte con ellos. Sin embargo, a pesar de que la propuesta es sumamente conveniente, tú tienes dudas y no te animas a dar el siguiente paso. Los astros te aconsejan que dejes a un lado tu indecisión porque podrías perder una oportunidad irrepetible.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy complicada. Amas tu trabajo pero estás a cargo de una persona que te desestabiliza mucho a nivel emocional. Tu jefe tiende a maltratar psicológicamente a todas las personas a su cargo y sus constantes descalificaciones estén empezando a minar tu autoestima. Los astros te aconsejan que no continúes en dicho empleo porque acabarás muy mal.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán muy buenas noticias. Durante las próximas semanas las personas de este signo atravesarán un período de muchísima fertilidad. Es probable que se produzcan embarazos o partos prematuros.

NÚMERO AFORTUNADO: 49

SAGITARIO

AMOR: Las buenas noticias se avecinan a la vida de los Sagitario en el campo del amor. Durante los próximos siete días las personas de este signo contarán con un excelente auspicio que posibilitará la concreción de acontecimientos esperados durante mucho tiempo. Si estabas buscando un hijo, es muy probable que recibas excelentes noticias durante esta semana. Las proposiciones matrimoniales y también los matrimonios inesperados e improvisados contarán con un muy buen auspicio. Sin lugar a duda, será una semana inolvidable en el amor para las personas de este signo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde abandonar la rigidez ante el cambio. Tu negocio llegó a ser muy exitoso y durante mucho tiempo pensaste que todo continuaría igual y que no tendrías necesidad de hacer ninguna innovación. Ahora te has dado cuenta de que estabas equivocado y que si deseas que tu actividad productiva continúe creciendo deberás modernizarla e incorporar nuevas tecnologías.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy agitada. Durante los próximos días te enterarás de que en tu lugar de trabajo se llevará a cabo un gran proyecto del que te encantaría participar. Sin embargo, no eres el único, la mayor parte de tus colegas y compañeros de trabajo también querrá hacerlo. Muévete con mucha prudencia porque la competencia será feroz, concéntrate en tu trabajo y demuestra a través de tus labores todo lo que eres capaz de realizar.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que se preocuparán y se ocuparán por traer la paz y la tranquilidad nuevamente a sus vidas. Dejarán las peleas inútiles o los viejos rencores y decidirán darles a sus vidas otra orientación.

NÚMERO AFORTUNADO: 50

CAPRICORNIO

AMOR: Tu pareja tendrá una serie de proposiciones para ti, Capricornio. Tu relación sentimental está sumida en la rutina y el aburrimiento. El lazo que une a ti y a tu pareja es fuerte, no obstante la monotonía los está volviendo melancólicos y malhumorados. Por este motivo, la persona que amas te propondrá realizar juntos una actividad recreativa que les permitirá pasar momentos agradables y reactivar la relación. Los astros te aconsejan que no te niegues porque te hará bien tanto a nivel personal como de pareja.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia de los grandes errores que han cometido. Siempre has sido muy independiente, prefieres hacer todo tú solo y no pedirle favores a nadie. Sabes que necesitas modernizar tu emprendimiento y que no tienes los recursos para hacerlo. En el pasado alguien te ofreció un financiamiento para ayudarte a progresar, tú lo rechazaste y esta semana te darás cuenta que fue un grave error.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde ocurrirán sucesos muy alentadores. Ingresará a tu lugar de trabajo una persona nueva que se convertirá en tu jefe. Esta persona será de género masculino y podrás aprender muchísimo de ella. Al principio puede que te asuste su seriedad pero no temas, es una persona justa y con el tiempo lograrás desarrollar con él una relación laboral muy buena.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal será una buena semana. Durante los próximos días existirá una gran concentración planetaria que dotará de una gran practicidad a las personas nacidas bajo este signo zodiacal. Encontrarás la forma de transformar tus ilusiones en realidades concretas.

NÚMERO AFORTUNADO: 02

ACUARIO

AMOR: Verás cómo la paz y la armonía se acercan nuevamente a tu vida amorosa, Acuario. Durante los últimos meses has pasado momentos muy duros con tu pareja. Las discusiones eran frecuentes e intensas. En verdad pensaste que no iban a poder superar esta crisis. Sin embargo, durante esta semana las cosas comenzarán a calmarse un poco. Estarás más dispuesto a escuchar las necesidades de tu pareja y a su vez él o ella también pondrá una mayor predisposición para escuchar tus reclamos. Tu relación comenzará un nuevo ciclo, disfrútalo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrás que afrontar tus miedos. Con mucho esfuerzo has logrado que tu negocio funcione muy bien, sin embargo estás consciente de que podrías hacer que funcione mucho mejor. Sin embargo, para lograrlo necesitarías recurrir al financiamiento de terceros y eso te aterra. Durante los próximos siete días estarás muy favorecido astrológicamente en el ámbito de los créditos, no dejes pasar esta oportunidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana con muchas sorpresas. Siempre has trabajado solo pero durante los próximos días tu jefe te anunciará que para el próximo proyecto deberás trabajar en equipo. Esta noticia no resultará agradable y tu compañero de equipo no te caerá bien. Sin embargo, los astros te aconsejan que seas más flexible, al principio te costará un poco adaptarte a las nuevas condiciones pero con el tiempo llegarás a formar un gran equipo junto a esta persona.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal los próximos siete días serán excelentes para las personas de este signo. Durante los últimos meses experimentaste una baja en tu rendimiento intelectual, sin embargo a partir de ahora gozarás de una gran fertilidad intelectual y una enorme capacidad para aclarar tus ideas.

NÚMERO AFORTUNADO: 91

PISCIS

AMOR: Los nativos del signo de Piscis aprenderán de los errores cometidos durante la semana que se inicia. Has sufrido mucho por causa del amor, tus últimas relaciones han sido tormentosas. Sin embargo, has reflexionado y te has dado cuenta de que en parte ha sido tu culpa porque siempre has elegido a personas inestables, que no querían tener una relación seria o que ya tenían una relación. Por eso, a partir de ahora fortalecerás tu autoestima y empezarás a construir relaciones sentimentales sanas que te ayuden a crecer personal y espiritualmente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de amargas sorpresas. Desde hace un tiempo que tienes algunas sospechas acerca de tu socio comercial pero como no pudiste encontrar nada que lo delatara, decidiste no pensar más en el tema. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que socio está haciendo negocios a tus espaldas, buscando únicamente su propio beneficio y perjudicando tus intereses.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán aprender a controlar su excesiva energía para evitar tener algunos problemas. Durante los próximos días te caracterizarás por poseer una gran creatividad y arderás en deseos de poder concretar en la realidad tus ingeniosas ideas. Además, contarás con una gran concentración y agilidad para realizar tus labores. Sin embargo, tienen cuenta que no todos tus compañeros tienen tu mismo nivel de energía y rapidez, intenta ser un poco más tolerante.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, la gente de este signo vivirá una semana bastante estéril. Te está costando mucho ver tu realidad tal cual es, pierdes demasiado tiempo en dispersiones y en sueños demasiado irreales e inalcanzables. Intenta focalizar tus energías en proyectos más realistas.

NÚMERO AFORTUNADO: 00