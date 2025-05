Hijo de Vargas Aignasse: “era importante que este hombre respondiera”

Guillermo, hijo del senador homónimo asesinado durante el mandato del ex gobernador Antonio Bussi en Tucumán, aseguró que muchas personas aún conservaban la esperanza de que este individuo dijera la verdad.

24 de Noviembre de 2011 20:39hs

El hijo de Guillermo Vargas Aignasse, de nombre homónimo, manifestó su pesar por la muerte del ex represor Antonio Bussi, responsable de la desaparición y muerte de su padre.



“La muerte no es nunca una buena noticia”, remarcó, al tiempo que admitió: “muchas veces deseamos que los genocidas tengan una larga vida para que tengan una larga condena”.



“Era importante que este hombre respondiera porque muchos tenían la esperanza de que este personaje dijera la verdad. Lo lamento por toda esta gente”, subrayó.



La historia. “Mi padre era un hombre de 36 años, licenciado en Física. Era senador en Tucumán. Fue secuestrado a las 3.30 de la madrugada de su casa, frente a sus hijos. Nunca más supimos nada de él”, relató en La Vuelta.



“Esto pasó la noche del 24 de marzo y fue parte del plan sistemático instaurado por la dictadura para las personas potencialmente peligrosas para la etapa que ellos querían para la Argentina”, dijo Vargas Aignase.



“Mis tíos comenzaron a hacer denuncias y llevamos el expediente adelante con mucho ahínco una vez que volvió la democracia”, señaló.



Por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, Bussi fue condenado a cadena perpetua en 2008 y a la pérdida de su rango de general (el fallo está firme). A raíz de esta sentencia, no podrá ser velado ni enterrado con su uniforme militar.