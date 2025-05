Garrido: “En Córdoba, el pedido de captura de Jaime continúa vigente”

Lo advirtió el diputado radical. No obstante, el fiscal Maximiliano Hairabedian admitió que también la Justicia cordobesa podría eximir de prisión al ex secretario de Transporte.

19 de Julio de 2013 12:07hs

El diputado radical Manuel Garrido (ex fiscal de Investigaciones Administrativas) advirtió por Continental que “el pedido de captura de Ricardo Jaime continúa vigente en Córdoba”. Lo hizo luego de que la Justicia porteña eximiera de prisión al procesado ex secretario de Transporte en otra causa.

En Magdalena Tempranísimo, Garrido enfatizó que “la causa no se cayó”.



En tanto, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian consideró que el Tribunal Oral Federal de Córdoba podría también beneficiar al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime con la exención de prisión si presenta “garantías suficientes” de que no va a fugarse. “Para el proceso penal de Córdoba sigue sin comparecer, pero la fiscalía va a aguardar que la defensa presente un escrito pidiendo que se deje sin efecto la captura ordenada”, sostuvo Hairabedian luego de que la Cámara Federal porteña le otorgara la exención de prisión.



“Si el Tribunal Oral tiene garantías suficientes de que Jaime, a partir del pedido del doctor (Marcelo) Brito, va a estar a derecho y no se va a fugar, el Tribunal Oral Federal podría llegar a concederle el beneficio de la libertad”, reconoció.



La sala de feria de la Cámara Federal porteña benefició este jueves con la exención de prisión a Jaime, tras calificar de “arbitrarias” las razones del juez Claudio Bonadío para ordenar el viernes pasado su detención por supuesta administración fraudulenta, aunque continúa en pie la orden de arresto de la Justicia cordobesa.



Jaime debe comparecer el 30 de julio ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba, en una causa por intento de sustracción de pruebas durante un allanamiento que se llevó a cabo el 7 de junio de 2010, en Villa Carlos Paz.