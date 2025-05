Fabián Pons: “no se puede juzgar a un gobierno por un solo accidente vial; hay un tema de educación”

Magdalena Tempranísimo / Así, el gerente del CESVI se refirió al colectivero que atropelló a una madre y a sus 2 hijos en Palermo. “Si llegan tarde a destino, los choferes son multados por la empresa. El sindicato debería trabajar con la empresa. Estamos cambiando seguridad por dinero”, denunció.

21 de Julio de 2010 11:42hs

La “Hiena” Barrios volvió a chocar en Tigre, pero en este caso no hubo lesionados.



El abogado que lo representa aseguró que el responsable del hecho fue el conductor del otro auto.



Además, aclaró que, aunque el boxeador tiene limitados sus movimientos tras el accidente en Mar del Plata que le costó la vida a una embarazada, “no pesa sobre él ninguna prohibición legal para manejar”.



Por Continental, el gerente general del CESVI, explicó que, desde el punto de vista legal, se puede entender que, “si le sacaran el registro, lo estarían prejuzgando”.



“Si recordamos el hecho anterior, estaba alcoholizado. Por una maniobra legal, dijeron que fue una simple distracción, pero no se va al problema de fondo. Si el juez decide dejarle el registro, puede seguir conduciendo”, consideró Fabián Pons.



En Magdalena Tempranísimo, se refirió también al hecho en el que un colectivo de la línea 15 atropelló a una madre con su hijo de cinco años y su hija de seis meses, matando al niño en el acto y dejando a la mujer con fractura expuesta en las piernas y a la beba también herida.



“Si llegan tarde a destino, los choferes son multados por la empresa. El sindicato debería trabajar con la empresa. Estamos cambiando seguridad por dinero”, denunció.



Y agregó que “hay temas aprobados por la CNRT y no hacen nada. Lo podemos denunciar y no pasa nada”.



Sin embargo, advirtió, “no podemos juzgar por el accidente de ayer la política de seguridad de un gobierno. El Gobierno de la Ciudad está trabajando bien y a nivel nacional han creado la Agencia de Seguridad Vial. El tema es de educación”, diferenció Pons.