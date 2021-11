Zaira Nara volvió a tele y contó todo

Mucho se dijo de Zaira Nara y la participación de esposo Jakob Von Plessen en el affaire entre su cuñado, Mauro Icardi, y la actriz Eugenia "China" Suárez. Incluso se especuló fuerte con la separación entre la modelo y su esposo, por la colaboración de este último en la infidelidad de Icardi.

Ahora, Zaira fue a la tele, fue entrevistada por Germán Paoloski en el ciclo No es tan tarde, y habló de todo. “Me preguntan en la calle, te lo juro. Me dicen: ‘Yo soy Wandagate’. ¡No me digan nada que me hace mal! Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, confesó la modelo.

Por su parte Zaira habló de su relación con Wanda: "“Tenemos una relación muy cercana y ella se abusa. Soy muy consejera de mi hermana pero no me da pelota. Mis consejos son en vano, uno dice: ‘¿Para qué me preguntás si vas a hacer lo que querés?. Creo que a veces cuando vos sabés qué hacer pero no estás tan decidido, escuchás que otro dice lo opuesto y confirmás que no querés hacer eso. Eso es lo que pasa”.

Sin embargo, en todo momento eludió referirse a la supuesta crisis con su pareja y Paolosky tampoco indagó demasiado, en lo que pareció un pacto de antemano, que agrega mas sospechas sobre una relación en pleno conflicto.