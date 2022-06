Como una de las principales panelistas de LAM, los datos sobre la farándula que cuenta Yanina Latorre, suelen causar mucho ruido. En este casó la penalista reveló información sobre su propia situación sentimental con Diego Latorre, periodista deportivo.

Yanina contó que no siente preparada para que su hija menor se vaya del hogar y ahí nomás, reveló que la relación con su marido es gélida: “Hace dos días que no le hablo. Me dijo algo que me molestó y dije: 'Ya está. Lo bloqueo’. Entro a casa y no lo saludo”, sentenció.

Seguramente sus declaraciones traerán cola, dado que todo el resto de periodistas de espectáculos estarán ahora atentos, al desarrollo de la vida sentimental de los Latorre.