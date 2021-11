En una entrevista transmitida por Telefé, la empresaria Wanda Nara dio la primera envtrevista después del affaire entre su esposo Mauro Icardi y la actriz Eugenia "China" Suárez y contó detalles de la crisis.

Wanda contó que descubrió los chats buscando unas fotos en el teléfono de Mauro y lo primero que le salió fue atacar a Suárez: “No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”.

Respecto de la reconciliación con su marido, aseguró que: "Hablamos un montón, él me dijo que piense en la familia, que fue el error de su vida. Nosotros nos contábamos cualquier cosita. A cualquiera le puede pasar, lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Plantearnos seguir o no seguir”, aseguró.

Además continúo: "Confiamos los dos ciegamente en todo, yo pongo las manos en el fuego por Mauro, pero sentí que hubo un quiebre. Después él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”, entre su marido y la "China".

Para rematar expresó que: “Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”, dijo Wanda.