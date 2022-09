Durante la noche del miércoles, Wanda Nara aterrizó junto a su familia a Estambul para acompañar a Mauro Icardi en el gran recibimiento que le hizo el Galatasaray, el nuevo club turco en el que se desempeñará como futbolista tras su salida del Paris-Saint Germain.

El viaje de la empresaria causó un gran revuelo debido a que debió ausentarse de las grabaciones del nuevo reality de Telefe "¿Quién es la máscara?" en el que la mediática trabaja, lo que se rumorea que habría molestado al resto de sus compañeros.

En un contundente descargo a través de Instagram, la mediática decidió responder a las críticas que recibió en los últimos días. "Les mando un besito enorme a todas las que critican, sumado a que como toda mamá mi parte es acompañar, contener, buscar casa, hacer la mudanza, buscar colegio. Lo hago de la mejor manera y soy la que arrastra el camión de mudanza. Además de la parte contractual, estoy haciendo la parte emocional, emotiva y todo eso", sentenció Nara.

“Que mujeres critiquen a otra mujer de la cual yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijas me parece que deberían revisar sus vida. Y que podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar pero no quiero que sea ese el ejemplo. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y le diga: 'Mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes'. Me parece que en la vida siempre se puede seguir creciendo. Y siempre se puede ir por más”, agregó

Y de forma reflexiva, cerró: "En la vida nos hacen diferentes los sueños que tenemos. Seguramente me puedo equivocar en un montón de cosas, obviamente si viviera con la tarjeta de crédito de mi marido, encerrada en mi casa, yendo y viniendo del supermercado, no hay mucho margen de error. Ahí estaría todo perfecto pero prefiero tener otra vida. Y el que hace a veces se equivoca. Pero prefiero hacer cosas por mi misma que quedarme en un sillón criticando la vida de los demás sin hacer nada. No se, yo soy así".