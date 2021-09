Los Rolling Stones lanzaron su gira norteamericana en Saint Louis, en el denominado No Filter Tour, y generaron una revolución entre los espectadores y con la presencia constante del lamentablemente fallecido Charlie Watts.

Los Rolling largaron el show con “Street Fighting Man”, y continuaron con “It´s Only Rock and Roll”, como inició de veinte temas e incluyeron “19th Nervous Breakdown”, un tema compuesto en 1966 que los Stones no tocaban en vivo desde hacía 10 años.

La desaparición de Watts, fue recordada por Jagger quien le dedicó el espectáculo tomado de la mano con Richards, mientras mencionaba la emoción que implicó empezar la gira sin él.