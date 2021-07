Dos superestrellas de la música compartirán escenario este verano del hemisferio norte, cuando Tony Bennett y Lady Gaga se unan durante dos noches en el Radio City Music Hall de Nueva York.

One last time: An evening with Tony Bennett and Lady Gaga será el 3 de agosto, y coindice con el cumpleaños número 95 de Bennett. Una segunda actuación está programada para el 5 de agosto.

Lady Gaga y Bennett amalgamaron su talento en la canción The lady is a tramp para el álbum Duets II de Bennett de 2011 y su producción colaborativa Cheek to cheek debutó en el número uno en las listas Billboard y les valió un Grammy como álbum vocal tradicional.

La familia de Bennett reveló que el 19 veces premiado por la la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación fue diagnosticado con demencia desde 2016. Los promotores dicen que estos conciertos serán las últimas actuaciones de Bennett en Nueva York.