Desde que salió de la casa de Gran Hermano como el primer eliminado, Tomás Holder se convirtió en el personaje de la semana. En estos últimos días, el joven de 21 años recorrió varios programas de televisión, aunque en la casa afirmó frente a las cámaras que si era eliminado no iba a dar notas en ningún programa. Sin embargo, en sus presentaciones, Holder se encargó de aclarar todas las polémicas que habían surgido en torno a él durante su paso por el reality, reiterando que estaba interpretando un personaje y que sus dichos formaban parte de su estrategia de juego.

Pero este jueves, el influencer rosarino vivió un momento incómodo en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe. Luego de hablar sobre su dura historia de vida junto a su madre, quien lo crió sola, lo pusieron en videollamada con su novia Paula Balbi. En esta comunicación, hablaron sobre los planes futuros que tienen como pareja, pero en un momento se cortó el contacto que estaban manteniendo por zoom y, momentos después, Holder cambió su cara al escuchar un comentario proveniente de una persona que estaba detrás de cámara.

“Digo esto y quizás ya estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo”, señaló Tomás. “¿Estás incómodo?”, le preguntó Georgina, a lo que él replicó: “Sí, estoy incómodo porque sigo escuchando de la mesa, recién escuché: ´en tres meses se pelean´, cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto, entonces la verdad te digo muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias”. Luego, el influencer se levantó del sillón y se dispuso a saludar a Barbarossa, pero la conductora le rogó sorprendida: “No te vayas, un segundito...”, insistiéndole para que se volviera a sentar.

“No, no, igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio. Quiero retirarme, no me siento cómodo”, siguió con firmeza Holder. “Bueno, amor, está bien”, contestó la anfitriona mientras el rosarino pidió que le sacaran el micrófono que tenía puesto. Posteriormente, Georgina expresó: “Esperame un segundito, tengo que decir una publicidad, tranquilo”, para después marcar el inicio del corte comercial.

Sorpresivamente, luego de la tanda publicitaria, Tomás seguía allí: con un cambio de actitud y dispuesto a reanudar la entrevista. No se volvió a tocar del tema provocador y, en cambio, Holder empezó a hablar sobre su fanatismo por Dulce Amor, la novela de 2012 en la que, casualmente, Georgina también participó. “Estás igual, no envejecés”, la halagó el joven.

En otra con Teleshow, el rosarino también habló sobre la decisión que tomó su compañera Martina Stewart Usher de no salvarlo en la nominación. “La jugada de Martina fue magnífica, si la gente apoyaba y entendía que éramos 4 contra 14 y realmente nos la estábamos jugando... Porque al día siguiente de entrar, la casa ya estaba dividida, fue la división más rápida en la historia de Gran Hermano. Creo que dejamos todo, y Nacho es un chico hermoso, con muchos valores, que le cae bien a todo el mundo y nunca se vendió. Eso demuestra la unión del grupo”, reconoció Holder.