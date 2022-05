La serie se basa en el libro que el periodista lanzó en 2009, “Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan”, contando su experiencia al convertirse en el primer periodista extranjero en trabajar el periódico Yomiuri Shimbun, el diario con mayor tirada en el mundo. Si bien no es un documental ni una biopic, la serie se basa en las memorias de Adelstein para contar en ocho episodios del joven periodista mientras investiga para la sección de policiales del diario.

Las conexiones entre la policía, la política con la Yakuza y la idealización de los criminales, que incluso, aparecen retratados en revistas para sus seguidores, son parte de la trama que también se dedica a retratar a una sociedad conservadora que, aún hoy, mantiene las jerarquías patriarcales, rasgos xenofóbicos y un marcado sexismo.

Producida y dirigida en algunos de sus capítulos por Michael Mann (el que unió a Al Pacino y Robert De Niro por primera vez en una película, “Fuego contra fuego” y cuyo primer éxito fue, curiosamente, “Miami Vice”), la serie nos muestra la vida de un joven, alejado de su familia que consigue, gracias a su extraordinario dominio del japonés, entrar en el mundo del periodismo. Desde allí conseguirá contactos en el departamento de policía, y se codeará con detectives con ambiciones muy distintas. El oficial Hiroto Katagiri, honesto y métódico, lo llevará a conocer el mundo y las motivaciones de los bajos fondos de Tokio para aprender los códigos que le permitirán interactuar con oscuros personajes del submundo de la Yakuza.

“Tokio Vice” también se mueve por las vidas de los inmigrantes que viven en el núcleo urbano más poblado del mundo, sus actividades y los obstáculos que tienen a la hora de llevar adelante sus objetivos.

Si bien es, claramente, una serie sobre la mafia, las historias secundarias y el desarrollo de las relaciones personales, con las peculiaridades del caso, le dan un condimento extra a la hora de disfrutar del producto.

En definitiva, con el estándar de calidad de HBO, “Tokio Vice” es una serie de las que enganchan y nos obligan a transgredir nuestros límites y decir…. “veo un capítulo más”.