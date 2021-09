Tinelli volvió a discutir con Guillermina en público, que se negó a desfilar

Las discusiones en cámara entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés ya se están volviendo un clásico y ayer, la modelo se plantó frente al pedido del conductor de que desfile, como suele hacer con sus jurados femeninos, como Jimena Barón y Pampita.

“¿No se puede hacer más el desfile? No entiendo por qué. Caro y Jime dicen sí, y Guille no ”, dijo Tinelli. “¿Puedo elegir?”, Le replicó la jurado que a la vez es su pareja.

Tinelli entonces le pregunto a la producción: “Se plantea el tema de la elección, es cómo si yo dijera '¿puedo elegir no venir? ¿Puedo hablar con el micrófono en el bolsillo? '"Y le dijo a su pareja:" ¿Qué te agarró hoy, qué te pasa ?, ¿No existen más los desfiles en el mundo? ".

Pero Guillermina le retrucó: " No entiendo que está pasando con el programa. La mujer hoy puede elegir mucho más y yo tengo la suerte de tener un hombre que me deja elegir que hacer y que no hacer. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tuvieran esa suerte ", lo acorraló.

“Después dicen que nos peleamos. Andá a conducir, que tenés que meter tres parejas”, los fletó Guillermina.

El debate es bastante actual, la idea de Tinelli de exhibir bellas mujeres en cámara como recurso para obtener audiencia, no está resultando, posiblemente porque cambiaron los tiempos y esa clase de exposición no esta hoy bien vista, algo que Guillermina parece comprender.