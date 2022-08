Taylor Swift presenta una demanda por derechos de autor del tema Shake It Off

Taylor Swift se ha defendido como la única autora de su éxito de 2014 Shake It Off en respuesta a una demanda que alega que plagió la letra de la canción de 2000 Playas Gon' Play del grupo de chicas 3LW.

“La letra de Shake It Off fue escrita en su totalidad por mí”, declaró Swift en una declaración jurada presentada el lunes. “Hasta que me enteré del reclamo de los demandantes en 2017, nunca había escuchado la canción Playas Gon 'Play y nunca había oído hablar de esa canción o del grupo 3LW”.

Los compositores de Playas Gon' Play, Sean Hall y Nathan Butler, presentaron la demanda por derechos de autor en 2017, citando similitudes entre las líneas "playas going to play" y "haters going to hate".

Fue desestimado en 2018, y un juez comentó que la letra era "demasiado banal" para ser copiada, pero un panel de apelación la resucitó en 2021.

En diciembre, un juez rechazó la solicitud de Swift de desestimar el caso, citando "suficientes similitudes objetivas" entre las dos canciones para que un jurado resolviera el asunto.

“Nuestros clientes finalmente se están acercando a la justicia que tanto merecen”, dijo su abogada Marina Bogorad en ese momento. “La opinión… es especialmente gratificante para ellos porque refuerza la idea de que su creatividad y expresión única no pueden apropiarse indebidamente sin retribución”.

Al escribir la letra, Swift declaró en su moción, se basó en parte en "experiencias en mi vida y, en particular, el escrutinio público implacable de mi vida personal, informes 'clickbait', manipulación pública y otras formas de crítica personal negativa que yo aprendí que solo necesitaba sacudirme y concentrarme en mi música”.