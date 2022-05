Suspendieron la cuenta de Instagram de Florencia Peña

Florencia Peña publica siempre fotos sugerentes en su cuenta de la red social Instagram, es su estilo, muestra su cuerpo, nadie que mira sus redes puede sorprenderse, pero ayer, los censores de Instagram decidieron bloquearla y la conductora, con razón, se indignó.

Al frente de su programa La Pu*@ Ama expresó: “Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”, expresó.

Flor, subiendo la temperatura en todos los sentidos, agregó: “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad. Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo”, explicó desafiante.