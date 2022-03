Stefi Roitman subió fotos con su hermana Chantal y se mostró nostálgica

Stefi Roitman, la flamante esposa de Ricky Montaner, se mostró nostálgica en su cuenta de la red Instagram, y publicó un posteo dedicado a su hermana Chantal, a la que parece extrañar bastante.

"Quería subir algo con @chantalroitman; por eso. Te amo y extraño mucho mi pollita 🖤🔒 volvamos siempre 🌊🌻🐾 @myhappy_____ #MyHappySquad del amor / alguien más se siente una madre con su hermanx menor? es una sensación muy loca. solo quiero cuidarla y que nada le pase jamás🥲 lo siento 100% maternal, no se. también me pasa con amigas… y es que no seeeee, no puedo con eso 🖤🖤🖤 así soy, y a veces lo padezco.. pero 😇🤷🏼‍♀️👭🏼❤️ las amo mucho demasiadooo", escribió Stefi.

¿La estará pasando mal?. Algunos medios especializados hablaban de un distanciamiento de su nuevo esposa por la mala influencia de la madre de este último. La nostalgia de Stefi, reafirma la idea.