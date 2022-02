Silvina Luna vive un calvario en redes sociales, porque los odiadores apuntan permanentemente a la hinchazón que puede detectarse en su rostro. El problema es que estos ataques vienen de la mano de otro que padece hace tiempo: fue operada por el cuestionado Aníbal Lotoki y desde allí, padece graves problemas de salud.

"Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos, decido ser feliz todos los días”, contó la modelo invitada al programa de Telefé, Flor de equipo.

Según Luna, permanentemente le dicen: "te operaste la cara, y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así”, los corticoides son un paliativo de las consecuencias que sufre por la intervención de Lotoki.