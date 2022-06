El pasado sábado Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación tras 12 años de estar en pareja. Y es que ya habían surgido varios rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista, al que lo vincularon con una modelo de 20 años, según medios españoles.

Una de las primeras pistas sobre la ruptura surgió tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira junto a Rauw Alejandro "Te felicito", que coincide con el inicio de su separación. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”, dice la letra de la canción, a la que los fanáticos asociaron a Piqué rápidamente.

Actualmente, la artista colombiana y el jugador del Barcelona tienen una gran pelea por delante por la custodia Milan y Sasha, sus hijos de 9 y 7 años respectivamente. Según El Periódico, Shakira no quiere vivir más en Barcelona y Piqué se niega a que estar separado de sus hijos y alude a que en esa ciudad van al colegio y tienen sus amigos.

En una entrevista en This Morning el pasado 27 de mayo, la presentadora británica Alison Hammond, le agradeció que expresara con tanta claridad la cara oculta del amor, las mentiras y los engaños.

"Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, comentó Hammond. “Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres...”, dijo la cantante y luego agregó: “Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”.

Días más tarde, la pareja anunció en sus redes sociales a través de un comunicado oficial su separación.