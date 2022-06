Apple presentó este miércoles el tráiler de Black Bird, una mini-serie limitada de seis episodios del productor ejecutivo Dennis Lehane.

Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear, Sepideh Moafi y Ray Liotta protagonizan la serie producida por Apple Studios, que fue adaptada de las memorias sobre crímenes reales In With the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption de James Keene y Hillel Levin.

La serie representa el último trabajo televisivo de Liotta, la estrella de "Goodfellas" y "Field of Dreams" que murió el 26 de mayo a los 67 años. Lehane, quien desarrolló y escribió Black Bird , dedicó un conmovedor homenaje a Liotta después de que el actor muriera mientras dormía en el rodaje de una película en República Dominicana.

El autor llamó a Liotta “el actor estadounidense más eléctrico de su generación” y dijo que escribió el papel de la serie del policía condecorado Big Jim Keene específicamente para el actor ganador del Emmy. Además, describió su actuación como una “clase magistral”.

El thriller psicológico debutará globalmente en Apple TV+ el 8 de julio.