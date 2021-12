Y llegó un momento en que se cansó. Florencia Peña actris y conductora de Telefé, suele subir fotos de alto impacto en Instagram, cautivando a los usuarios de la red social. Pero los requisitos y las proginiciones de dicha red son cada vez mayores y Flor se encuentra reiteradamente con censura por parte de la empresa de Mark Zuckerberg.

Así que la conductora decidió que a partir de ahora, sus posteos mas atrevidos serán en otra red. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, relató en un video refiriéndose a la red DivasPlay.

Fue allí donde Peña disparó contra Instagram: “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”, prometió.