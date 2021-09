Hace 50 años, el artista de Liverpool, John Winston Lennon, publicaba una de sus obras más aclamadas. El hombre que cambió la historia de la música popular y que se animó a hablar de amor en canciones rock y pop con Los Beatles daba un nuevo paso: hablar del amor en términos abstractos, el amor al mundo. El 9 de septiembre de 1971 se publicó Imagine, su disco solista más popular.

Reducir el disco a la canción Imagine es perderse un mundo sensorial mucho más profundo. Así como encasillar al álbum en el lugar de "manifiesto pacifista". Lennon era pacifista, su obra era mucho más. Por supuesto que la popularidad y el impacto del mensaje de Imagine que ha trascendido generaciones como una pieza de inspiración prácticamente sin igual, lo colocan en el lugar más destacado,

Pero hay mucho más en la obra general. Temas como I Don't Wanna Be a Soldier muestra otro costado, el más combativo del pacifismo, aquel que buscaba impactar con las imágenes más crudas de ese enemigo al cual se combatía por aquellos años.

How Do You Sleep?, dedicada a Paul McCartey, exhibe algunas de las miserias reminiscentes de las turbulentas épocas finales de Los Beatles y Jealous Guy es una apertura, desgarradora y dulce al mismo tiempo, de un conjunto de defectos, expuestos al mundo, como la gran mayoría de los sentimientos de Lennon.

Todos los días se crea la historia. Pero, determinados hechos son definitivamente más icónicos. Es difícil hablar de música, de música popular, de música moderna, sin reparar por un segundo al menos en lo que significó este disco. Mucho más alejado de los anteriores experimentales del inglés miembro de los Fab Four, este es un disco de canciones puro, que con simpleza y sensibilidad extrema, entró en el Olimpo.