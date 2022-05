Los padres de Lorenzo de 8 años dieron por terminada su relación que duro nueve años. De esta manera, pusieron fin a una historia que había acudido al mundo del espectáculo a mediados de 2012 y que en este tiempo atravesó algunas crisis con sus respectivas reconciliaciones.

Desde que comenzaron la relación hubo ciertos altibajos, ya en el 2012 se habían separado a los pocos meses de hacerse pública la pajera y Guillermina había declarado: “No me arrepiento de haberme jugado por Marcelo. Yo con él fui desde el corazón, me deslumbró. No importa cuánto tiempo estuvimos juntos, sino que estuvo bueno. Yo aprendí mucho con él y de esta historia. Y sufrí cuando se terminó, pero se ve que tenía que ser así”, sin embargo, en el verano de 2013, el conductor de ShowMatch y la actriz volvieron a mostrarse felices y juntos en las playas de Punta del Este.

En septiembre de ese mismo 2013 se confirmó que Tinelli iba a ser papá por quinta vez, a un año de haber comenzado su historia de amor, el conductor ya estaba anunciando de una manera muy emocionada que estaba esperando otro hijo junto a Valdés.

Lolo nació el 18 de abril de 2014. Y todo parecía felicidad para la familia, que había decidido mudarse al mismo edificio de la calle Libertador, pero en dos pisos diferentes, para así poder ensamblar con comodidad a sus ocho hijos. Aun así, volvieron a distanciarse en marzo de 2015 y a las pocas semanas se reconciliaron.

El año pasado compartieron pantalla como conductor y jurado de La Academia de ShowMatch y este verano pasaron unas vacaciones ensambladas en La Boyita, la casa del conductor en José Ignacio. Estos días se conoció que un nuevo desgaste puso un nuevo punto en la relación. Habrá que esperar si se transforma en un punto y coma como las veces anteriores o en un punto final.