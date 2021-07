Luciana Salazar respondió ayer un reportaje en TN sobre su conflicto judicial con su ex pareja, el economista Martín Redrado y la relación con su hija, Matilda.

Entrevistada por Catalina Dlugi, nego las versiones de romance con Matías Pellegrini, un jugador de fútbol apenas mayor de edad que se desempeña en Estados Unidos. “Me da gracia porque si voy a desmentir cada cosa que dicen, el que no desmienta van a decir que es verdad”, se rió la vedette.

Ya metida de pleno en la batalla judicial con Redrado, dijo: “Ellos presentaron la querella pero cuando la fiscalía los llamó para que presentaran las pruebas, la Justicia determinó que eso no respondía al motivo por el que querellaron. En el momento en el que dijeron que yo supuestamente lo estaba hostigando, mi ex me estaba mandando un mail para que nos vayamos de viaje. Hay un trasfondo de un ocultamiento a otras personas que no se pudo manejar, pero lo que conté fue 100% real”, dijo indignada.

Luli continuó: “No solo estoy evaluando hacer juicio civil sino una querella penal. A mí se me estaba acusando de algo que era al revés y me estaba haciendo quedar como delirante”.

En cuanto a la relación del economista con su hija, se entristeció: “Me cuesta entender cómo una persona adulta puede jugar con los sentimientos de un menor", dijo que la nena, Matilda, le pregunta por Martín y quiere verlo, de modo que “Estoy empezando a responderle. Le dije que se había portado mal con nosotras y ella quería minimizar la situación porque al no entender... Mucho no le puedo explicar porque es muy chiquita e inocente y tampoco quiero quemarle la cabeza”.

Hace unas semanas en su red de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó si le había sido infiel a Redrado y Luli contestó que sí, que varias veces, y que llantos mediante, el economista la perdonó.