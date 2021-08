Sabrina Rojas: "todos hemos sido infieles"

La modelo Sabrina Rojas ex pareja del actor Luciano Castro pasó por Los Mammones, el programa de Jey Mammon, y habló todo, su pareja, la infidelidad y el poliamor.

“Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, había dicho Sabrina.

Consultada por el conductor sobre si cree en el poliamor, dijo: “Depende. Si te cabe, no. Si no te cabe, sí. Para mí el poliamor no va. Para mí lo prohibido tiene mucho más sabor que decir ‘ya vengo, me voy con otro’”, expresó.

Respecto a si su pareja le había sido infiel, Rojas indicó: “Sí. No sé si mucho, pero todos hemos sido infieles. Me han sido y he sido. Es la vida misma. Me han cachado y ha pasado... La vida misma”, sentenció.