Sabrina Carballo cumplió 40 años y sus compañeros de El Hotel de los Famosos se las ingeniaron hacerle una fiesta sorpresa y le dieron insólitos regalos.

Pasadas las doce de la noche, el exfutbolista Chanchi Estévez la llevó a la habitación del staff del hotel. Con la complicidad de la producción, organizó para que apenas su exnovia ingrese, el tema "Hasta que me olvides" de Luis Miguel empiece a sonar.

“La quiero mucho, así que preparé una sorpresa. Es lo mínimo que se merece”, afirmó a los televidentes. Y advirtió que se las ingenió para conseguir regalos pese al encierro. “Un potecito de miel, que se cotiza mucho dentro del hotel, un jaboncito, un chocolate y un chicle, por si querés besar”, enumeró él. Conmovida por la situación, la actriz lo abrazó.

Luego, todo el grupo le cantó el “Feliz cumpleaños” y le dieron otros insólitos presentes: un aerosol lustramuebles, su propio short sucio, un cenicero, un adorno, una planta seca y un almohadón. “Todo hermoso. Lo llevo acá”, dijo con ironía y señaló su corazón.

Además, Carballo publicó un emotivo mensaje para sus seguidores en su cuenta de Instagram. “Mis 40 en un reality. No lo puedo creer. Igual me gusta porque me gusta festejar y el grupo es cada vez más acotado, pero verdadero”, puntualizó emocionada.