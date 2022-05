Rebel Wilson se sinceró sobre haber sido acosada sexualmente por un ex coprotagonista masculino que luego trató de "destruir" su carrera. La actriz y cantante australiana habló sobre su experiencia de hace varios años en una entrevista con la revista People.

Wilson no divulgó el nombre de dicho coprotagonista, ni el proyecto en el que trabajaron juntos, pero sí dio detalles sobre lo que vivió. “Me llamó a una habitación y se bajó los pantalones”, relató la artista. Además, agregó que su coprotagonista le pidió que realizara un acto lascivo frente a sus amigos.

“Fue horrible y repugnante. Y todo el comportamiento que siguió, esto fue antes de MeToo, donde intentaron destruirme a mí y a mi carrera. Si hubiera sucedido después de MeToo, podría haberlos castigado”, explicó, refiriéndose al movimiento social contra el acoso sexual.

Dado que Wilson tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur, documentó el incidente con fines legales y luego llamó a su representante. “Llamé a mi representante. Tengo algunas cosas por escrito sobre lo que pasó”, recordó. Además, se aseguró de que las personas en los "círculos de la industria" supieran lo que sucedió.

Sin embargo, al mirar hacia atrás, la actriz no puede evitar sentir que debería haber dejado la película donde fue acosada, ya que cree que quedarse "no valió la pena". "¿Por qué me quedé en esta situación... con este tipo horrible?", se preguntó la estrella de Pitch Perfect. "Debería haberme ido. No valió la pena. Pero al mismo tiempo, estaba como, 'Bueno, haz lo correcto, sé un profesional y termina la película'. Ahora, nunca haría eso.", finalizó.

Wilson dijo que se quejó del hombre a su agencia, así como al estudio, solo para descubrir que era la cuarta persona en presentar una denuncia contra él.