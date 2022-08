Emma Thompson se unió a los actores para rechazar las críticas de Sean Bean a los coordinadores de intimidad, describiendo la profesión como una "introducción fantástica" que ha hecho que los actores se sientan cómodos y seguros.

Bean, mejor conocido por su trabajo en El señor de los anillos y Juego de Tronos, dijo a principios de esta semana que los coordinadores reducen "la forma natural en que se comportan los amantes" en un "ejercicio técnico".

Rachel Zegler dijo que "la espontaneidad en las escenas íntimas puede ser insegura". “Me inhibiría más porque está llamando la atención sobre las cosas”, dijo. “Alguien que dice: 'Haz esto, pon tus manos allí mientras tocas su cosa'”.

Los coordinadores se han introducido en la producción de cine y televisión en los últimos cinco años en respuesta a las preocupaciones planteadas por el movimiento #MeToo sobre la protección en el set.

Hablando en el programa de radio Fitzy and Wippa en Australia, Thompson dijo: “Los coordinadores de intimidad son la introducción más fantástica en nuestro trabajo. Y no, no puedes simplemente 'dejar que fluya'”.

Thompson continuó: “Hay una cámara allí y un equipo, no está solo en una habitación de hotel. Estás rodeado por un grupo de tipos cargando cosas. Así que no es una situación cómoda, punto final”.

Thompson estaba promocionando Good Luck to You, Leo Grande , en la que interpreta a una viuda que contrata a una trabajadora sexual. Esa película, dirigida por Sophie Hyde a partir del guión de Katy Brand, no empleó un coordinador de intimidad a pesar de la abundancia de desnudos y escenas de sexo.

“Los coordinadores de intimidad son realmente importantes, y su trabajo es muy valioso, útil y necesario”, dijo el coprotagonista de Thompson, Daryl McCormack . “Pero al mismo tiempo, pudimos acercarnos y decir: '¿Qué crees que va a servir mejor a nuestra relación con esto?' Y acabamos de encontrar eso por la seguridad y por la conexión que ya habíamos encontrado. Fue realmente emocionante para nosotros construir eso nosotros mismos con el director”.

La película ha sido comprada por Searchlight en los EE. UU., lo que la hace elegible para la temporada de premios a pesar de haberse estrenado en la pantalla chica. Otros actores que han criticado las opiniones de Bean incluyen a Rachel Zegler y Jameela Jamil.