Pampita Ardohain habló como nunca antes de su separación de Roberto García Moritán. “No me imagine que se iba a acabar y destruir todo”, reconoció en diálogo con Susana Giménez por la pantalla de Telefe.

Durante la charla, la modelo top reconoció que lo más doloroso fue la forma en que se rompió su sueño de formar una familia casi perfecta. “Yo vivía en un mundo de que estaba todo bien, de que íbamos a estar el resto de la vida juntos, de que era un proyecto para mí soñado. Toda mi vida quise tener mi familia, mis hijitos, un compañero”, reconoció.

Y agregó: “Volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazada, charlar. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque es mi esencia, obviamente. Pero no me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo”.