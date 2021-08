El programa que ella misma conduce, Pampita Online, fue el centro de un debate que empezó analizando los looks de dos futbolistas del PSG, Lionel Messi y Mauro Icardi. "Vamos a hablar de ellos. Son nuestros, son de los mejores jugadores del mundo, están rompiéndola en París y parece que tienen estilos que marcan tendencia”, dijo Carolina.

El panelista Gabriel Oliveri entonces, profundizó la idea y propuso una encuesta: “Si tenés una noche de amor, ¿con cuál de los dos te quedas?”, inquirió. Y Pampita descolocó a todos: “¿No se puede con los dos?”.

La modelo luego profundizó la idea: “Yo para no menospreciar a ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Esto es un hipotético”, aclaró, oscureciendo, entre carcajadas.