Ron Wood está de regreso. Previo a la gira que The Rolling Stones emprenderá por Estados Unidos, el guitarrista anució la edicion de un nuevo álbum en vivo. Se trata de 'Mr Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall', un disco de 18 canciones donde Wood rinde homanaje al blusero Jimmy Reed, una de las principales influencias de los Rolling Stones.



Del álbum, que sadrá a la venta el 17 de septiembre y estará disponible en formato digital, CD y vinilo azul de edición limitada, se desprenden dos nuevos adelantos: el primero es una versión del clásico “Shame Shame Shame”, que cuenta con la colaboracion de Paul Weller y de Mick Taylor, mientras que el segundo es un cover del tema “Roll and Rhunba”.