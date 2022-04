Nicole Neumann se fue unos días a Europa con el accidentado Urcera

La modelo y presentadora Nicola Neumann decidió tomarse unos días en Europa con su novio el piloto Juan Manuel Urcera, después que este último se pegará un fuerte golpe el fin de semana.

La última vez que viajaron sin los hijos de la modelo, los odiadores de redes se dedicaron a fustigarla, y Nicole, en esta ocasión decidió publicar un "posteo preventivo".

Neumann escribió: "Estos fueron mis Dias de Domingo a martes !!Mi vida es una montaña rusa constante, si bien a veces necesito sumergirme en la paz y quietud absoluta por un rato, amo que asi sea!!!🎢🏎🛩Pase de un susto extremo a la paz y alegria de acompañar y cuidar a quien amo, de sentir que tiene su propio angel que lo cuida….. 🙏🏻💜a vivir otra aventura increíble en el viejo continente !!🌎

Me voy a dar el lujo de repetir la gran frase “La P… que vale la pena estar vivo “ !!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻Ama como si fuera el último dia , abraza y decile cuanto queres a cada uno que hace mas feliz tu vida !!!!!#lavidaeshoy❤️☀️🌈🦋 y para mi , acompañar en sus sueños a quienes quiero, es cumplir un sueño tambien !!", escribió.

En referencia a sus hijos, además puso que: "(Y si , las chicas están en colegio y con el padre , si no estarían diciendo, como ha pasado :“esas nenas no van al colegio”?! Y en la fecha de Junio mas para vacaciones de invierno vendrán con nosotros como ya esta estipulado, ok? , besis a loa “planteadores seriales “ de haga lo que haga y como lo haga sin saber que esta todo perfectamente calculado !!!Escorpio amores !#controlfreak)", ironizó.