La modelo Nicole Neumann se había retirado del piso donde se emite el programa "Los 8 Escalones del Millón" descompuesta, casi había pérdido el conocimiento. El hecho no salió al aire, pero Carmen Barbieri, también jurado, lo contó luego en su programa y se multiplicaron los rumores de embarazo.

Guido Kaczka, el conductor del programa, consultó a Nicole antes de empezar, dándole la oportunidad de dar su versión: “No sé que fue, si un pico de stress, pero no pude continuar lamentablemente. Me tuve que hacer chequeos y demás. Bueno, ya pasó, acá estamos de vuelta”.

Ante eso, Barbieri- presente, repreguntó: "¿No estás embarazada, no? Porque me dio como embarazada”. Pero Nicole, negó todo: "¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo? No sé por qué", se preguntó, dejando claro que por ahora, no habría bebé en camino.