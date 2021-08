La guerra judicial y de cruce de declaraciones entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no se detiene. Ahora la ex modelo lo acusó de "rata" y desmintió que el ex futbolista le haya ganado un juicio.

Según Nicole, en un intercambio por whatsapp con Yanina Latorre: "me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a esquiar con la familia de Manu”, en referencia a su nuevo novio.

Neumann agregó: “Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo, pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”, sentenció.

La nueva batalla surgió cuando en el programa Los Angeles de la Mañana, aseguraron que la justicia había sobreseído a Fabián Cubero en una causa iniciada por Neumann porque su ex no le entregó a sus hijas en el horario convenido cuando las pasó a buscar.

La panelista y también candidata a diputada, Cinthia Fernández, aseguró que el juez tomó en consideración que la ex modelo se había llevado a las niñas de vacaciones al exterior, también sin permiso.