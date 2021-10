Netflix despidió a una empleada trans, por supuestamente filtrar documentos internos, pero se trataba de una trabajadora que rechazaba que la plataforma tuviese al aire el show de Dave Chappelle, objetado por sus múltiples bromas discriminatorias.

La plataforma de transmisión confirmó a The Guardian el viernes que había despedido a la empleada, cuyo nombre no ha sido revelado, por compartir información "confidencial" y "comercialmente sensible" fuera de la empresa.

La compañía dijo que la decisión se tomó después de que una historia de Bloomberg informara datos de una fuente interna anónima que mostraba que el "valor de impacto" calculado del programa de Chappelle era menor que el costo de 24,1 millones de dólares para hacerlo. También se filtraron los datos de costo e impacto de otros programas, incluido Squid Game, su serie más popular , que costó $ 21.4 millones.

"Entendemos que esta empleada puede haber estado motivado por la decepción y el dolor con Netflix , pero mantener una cultura de confianza y transparencia es fundamental para nuestra empresa", dijo el portavoz.

La frustración por el lanzamiento de la compañía del especial de Chapelle, en el que el comediante hace una serie de bromas anti-trans sobre pronombres de género neutro y los genitales de las personas transgénero, ha provocado filtraciones "sin precedentes" de empleados indignados, según la historia de Bloomberg.

Chappelle ha sido criticado anteriormente por sus comentarios que atacan a la comunidad trans en especiales de comedia anteriores .

La empleada que fue despedida el viernes está actualmente embarazada y ha sido una figura destacada en alentar a los empleados y aliados trans a que se retiren del trabajo en protesta, según un informe de Verge.

Ante la creciente reacción, Netflix ha duplicado repetidamente su apoyo al especial. En varios memorandos internos, el codirector ejecutivo Ted Sarandos desestimó las críticas al especial y defendió la decisión de Netflix de publicarlo.

La compañía también suspendió a una trabajadora trans que tuiteó críticas al especial, antes de revertir la suspensión. Según los informes, al menos 1.000 empleados han planeado una huelga virtual para el 20 de octubre en respuesta.