La actriz y cantante Natalia Oreiro, realizó un post en su cuenta de la red social Instagram, donde aconseja a los jóvenes sobre como vivir esa edad y cuenta que consejos se daría a sí misma misma, de adolescente si pudiese.

"Esta soy yo, cuando tenía 15 años. Ya en ese entonces trabajaba mucho y descuidé mis estudios ... Hoy, varios años después, me diría que no corra, que no queme etapas de mi adolescencia, que ya tendré tiempo para crecer. ⁣ Me diría que me apoye más en los adultos de mi familia, que me van a poder ayudar y darme la palabra justa.

Como embajadora de @unicefuruguay, me sumo a la campaña Adolescentes, # NoEstánPerdidos, y quiero invitarte a que vos también te sumes. ¿Cuál sería tu consejo a tu yo adolescente? Contame en los comentarios, y compartilo vos usando el hashtag # NoEstánPerdidos y mencionando a @unicefuruguay ", escribió Oreiro.